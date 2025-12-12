Proširena istraga protiv bivšeg ravnatelja Klinike Sveti Ivan: Uredili mu stan i dobio 35.000 eura?

Uskok je ranije izvijestio kako sumnja da je Grošić na Rodićev zahtjev provodio postupke javne nabave na način da Rodićevim i tvrtkama povezanim s njim osigura dobivanje poslova. Grošić je osumnjičen da je nalagao plaćanja znajući da fakturirani radovi uopće nisu izvedeni, da nisu izvedeni u prikazanim količinima ili da se radi o višestruko ugovorenim i plaćenim radovima.