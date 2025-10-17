Očevid u tijeku
Sudarili se autobus i automobil kod Karlovca, ima ozlijeđenih
Teška prometna nesreća dogodila se na Turanjskoj obilaznici, dionici državne ceste D-1 kroz Karlovac, a detalji o okolnosti nesreće trebali bi biti uskoro poznati.
U petak nešto prije 9 sati ujutro na Turanjskoj obilaznici, dionici državne ceste D-1 kroz Karlovac, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su, prema prvim informacijama, ozlijeđene dvije osobe. Karlovački KAportal.hr na terenu neslužbeno doznaje da je vozač osobnog automobila navodno zaspao za volanom te udario u autobus, a išao je iz Ljubljane u kojoj je je radio u noćnoj smjeni.
HAK javlja da je zbog prometne nesreće promet obustavljen i preusmjerava se preko Turnja.
Službe su na terenu.
