Sudarili se autobus i automobil kod Karlovca, ima ozlijeđenih

U petak nešto prije 9 sati ujutro na Turanjskoj obilaznici, dionici državne ceste D-1 kroz Karlovac, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su, prema prvim informacijama, ozlijeđene dvije osobe. Karlovački KAportal.hr na terenu neslužbeno doznaje da je vozač osobnog automobila navodno zaspao za volanom te udario u autobus, a išao je iz Ljubljane u kojoj je je radio u noćnoj smjeni.