Tragedija u Dubrovniku: Tijekom gašenja požara kuće pronađeno izgorjelo tijelo muškarca

Informaciju o požaru kuće u Ulici Augusta Šenoe u Dubrovniku dojavila je ophodnja prometne policije Dubrovnik sinoć u 22,38 sati. Na intervenciju su izišli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ s tri vozila, koji su požar lokalizirali u 23 sata, a u potpunosti ugasili 1 sat iza ponoći.