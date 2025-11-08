POD NADZOROM POLICIJE
Ubojstvo u Velikoj Gorici: Žena ubila člana obitelji
08. stu. 2025. 08:38
U Velikoj Gorici je 40-godišnjakinja, najvjerojatnije oštrim predmetom, ubila 52-godišnjeg člana obitelji.
Prema saznanjima kojima barata Dnevnik.hr, riječ je o njezinu partneru.
Osumnjičena je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.
