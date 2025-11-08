Oglas

POD NADZOROM POLICIJE

Ubojstvo u Velikoj Gorici: Žena ubila člana obitelji

N1 Info
|
08. stu. 2025. 08:38
policija, rotirka
PUZ / ilustracija

U Velikoj Gorici je 40-godišnjakinja, najvjerojatnije oštrim predmetom, ubila 52-godišnjeg člana obitelji.

Prema saznanjima kojima barata Dnevnik.hr, riječ je o njezinu partneru.

Osumnjičena je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.

Teme
Velika Gorica očevid policija ubojstvo

