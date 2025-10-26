Nakon konzumiranja alkohola
Ubojstvo u Zagrebu: Muškarac nasmrt pretukao 40-godišnjaka
N1 Info , Hina
|
26. lis. 2025. 08:06
|
0komentara
U kući u zagrebačkom naselju Vrapče u nedjelju ujutro dogodilo se ubojstvo kada je 43-godišnjak usmrtio 40-godišnjaka, najvjerojatnije uporabom tjelesne snage, izvijestila je policija.
Oglas
Prema prvoj policijskoj informaciji zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima u kući u Lipičkom putu nakon zajedničkog konzumiranja alkohola.
Osumnjičeni je pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, kažu u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 55 min.
SK
|
prije 49 min.
Najnovije
Oglas
Oglas