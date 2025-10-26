Ubojstvo u Zagrebu: Muškarac nasmrt pretukao 40-godišnjaka

Davor Puklavec/PIXSELL

U kući u zagrebačkom naselju Vrapče u nedjelju ujutro dogodilo se ubojstvo kada je 43-godišnjak usmrtio 40-godišnjaka, najvjerojatnije uporabom tjelesne snage, izvijestila je policija.

Prema prvoj policijskoj informaciji zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima u kući u Lipičkom putu nakon zajedničkog konzumiranja alkohola.

Osumnjičeni je pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, kažu u policiji.