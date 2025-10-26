Oglas

Nakon konzumiranja alkohola

Ubojstvo u Zagrebu: Muškarac nasmrt pretukao 40-godišnjaka

author author
N1 Info , Hina
|
26. lis. 2025. 08:06
26.10.2025., Zagreb - Policijski ocevid i kriminalisticko istrazivanje nakon ubojstva u ulici Lipicki put u zagrebackom naselju Vrapce. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

U kući u zagrebačkom naselju Vrapče u nedjelju ujutro dogodilo se ubojstvo kada je 43-godišnjak usmrtio 40-godišnjaka, najvjerojatnije uporabom tjelesne snage, izvijestila je policija.

Oglas

Prema prvoj policijskoj informaciji zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima u kući u Lipičkom putu nakon zajedničkog konzumiranja alkohola.

Osumnjičeni je pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, kažu u policiji.

Teme
Zagreb policija ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ