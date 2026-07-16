Pranje novca
Ukrajinac koji je iz Hrvatske u autu pokušao iznijeti pola milijuna eura ide u zatvor
Općinski sud u Dubrovniku donio je nepravomoćnu presudu protiv državljanina Ukrajine zbog pranja novca nakon što je prilikom izlaska iz Hrvatske pokušao nezakonito prenijeti 500 tisuća eura skrivenih u vozilu, izvijestio je DORH.
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U kaznenom postupku koji je pokrenut na temelju optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku protiv okrivljenog ukrajinskog državljanina rođenog 2002. godine, zbog kaznenog djela pranja novca iz članka 265. stavka 5. u vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona, Općinski sud u Dubrovniku 16. srpnja 2026. javno je objavio nepravomoćnu presudu kojom je okrivljenik proglašen krivim, navodi DORH.
Prema presudi, ukrajinski državljanin je 13. veljače 2026. godine na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Karasovići, prilikom izlaska iz Republike Hrvatske, u osobnom vozilu skrivao gotovinu u ukupnom iznosu od 500.000 eura u različitim apoenima, s namjerom prikrivanja njezina nezakonitog podrijetla.
Okrivljenik je, kako se navodi, znao da način na koji prenosi novac upućuje na to da je on pribavljen ilegalnim aktivnostima te da ga zbog toga treba sakriti od nadležnih tijela granične carinske kontrole. Zbog toga nije prijavio carinskoj kontroli da prenosi novac u navedenom iznosu.
U pokušaju da nastavi s prijenosom novca spriječili su ga carinski službenici koji su pronašli i oduzeli gotovinu.
Nepravomoćnom presudom okrivljeniku je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, kao i sporedna novčana kazna. Na temelju članka 265. stavka 9. Kaznenog zakona od njega je trajno oduzet iznos od 500.000 eura.
Sud mu je ujedno produljio istražni zatvor, dodaje se u priopćenju DORH-a.
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