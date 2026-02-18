USKOK razbio lanac: Zaradili 453 tisuće eura, drogu nabavljali u Crnoj Gori i Španjolskoj

Prema navodima tužiteljstva, prvookrivljeni i drugookrivljeni nabavljali su konoplju u Crnoj Gori, a kokain u Španjolskoj, nakon čega su organizirali i financirali krijumčarenje droge na zagrebačkom području. Prokrijumčarenu drogu trojac je skrivao u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenoj garaži u Zagrebu, gdje su je pripremali za daljnju prodaju.