u Zagrebu
USKOK razbio lanac: Zaradili 453 tisuće eura, drogu nabavljali u Crnoj Gori i Španjolskoj
Uskok je pred zagrebačkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv trojice muškaraca zbog krijumčarenja i preprodaje najmanje 380 kilograma konoplje i šest kilograma kokaina.
Oglas
U optužnici stoji da su okrivljenici u navedenom razdoblju prodali najmanje 184,6 kilograma konoplje za 369.180 eura te 3,9 kilograma kokaina za 83.932 eura. Ukupnu protupravnu imovinsku korist od najmanje 453.112 eura okrivljenici su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama u udruženju, objavio je Uskok.
Optužnicom se državljanin Crne Gore (1992.) i dvojica hrvatskih državljana (1987. i 1988.) terete da su od svibnja do kolovoza 2025. u Zagrebu djelovali kao zločinačko udruženje radi stjecanja znatne nepripadne koristi.
Prema navodima tužiteljstva, prvookrivljeni i drugookrivljeni nabavljali su konoplju u Crnoj Gori, a kokain u Španjolskoj, nakon čega su organizirali i financirali krijumčarenje droge na zagrebačkom području. Prokrijumčarenu drogu trojac je skrivao u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenoj garaži u Zagrebu, gdje su je pripremali za daljnju prodaju.
Istražitelji ističu da su nakon dopreme droge prvookrivljeni i drugookrivljeni pronalazili kupce, dok je trećeokrivljeni, po uputama drugookrivljenog, obavljao samu dostavu preprodavačima i krajnjim konzumentima. Istraga u ovom slučaju pokrenuta je 17. studenoga 2025. godine.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas