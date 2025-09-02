Oglas

Policija traga za vozačem: Ubio biciklista pa pobjegao

Hina
02. ruj. 2025. 10:38
29.08.2025., Zagreb - Policija je i danas kontrolirala vozace elektricnih romobila u centru grada. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL, ilustracija

Međimurska policija intenzivno traga za nepoznatim vozačem koji je u utorak ujutro na cesti između Cirkovljana i Preloga usmrtio biciklista te pobjegao s mjesta nesreće, a identitet stradalog muškarca još nije utvrđen.

Policija u priopćenju navodi da je jutros u 8,37 sati Operativno komunikacijski centar PU međimurske primio telefonsku dojavu čakovečke hitne medicinske pomoći da je uz prometnicu na relaciji Cirkovljan - Prelog pronađen mrtav muškarac, a uz preminulog je pronađen bicikl.

Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je tijekom noći s ponedjeljka na utorak na prometnici uz drenažni kanal HE Dubrava između Cirkovljana i Preloga nepoznato vozilo udarilo u biciklistu, nakon čega se nepoznati vozač udaljio.

Policija traga za odbjeglim vozačem i vozilom te utvrđuje identitet stradalog muškarca, a na mjestu događaja provodi očevid.

Policija također poziva građane koji raspolažu s konkretnim saznanjima o toj prometnoj nesreći da se jave u Postaju prometne policije Čakovec, pozivom na 192 ili slanjem e-poruke na [email protected].

Teme
Policija

