užas u slavoniji
VIDEO / Policija u lisicama dovela muža nestale žene. Njeni ostaci nađeni u septičkoj?
Jednomjesečna potraga za nestalom 45-godišnjom ženom iz Tenje dobila je, čini se, svoj epilog.
Drugog dana kolovoza prijavljen nestanak 45-godišnjakinje i od tada nije bilo nikakvih informacija o njoj. Sve do jučer kada je u septičkoj jami obiteljske kuće u Tenji policija pronašla ljudske ostatke, za koje se vjeruje da pripadaju ženi nestaloj početkom kolovoza.
Policija od jučer detaljno pretražuje kuću i dvorište supružnika, razbijala betonske dijelove i ispumpavala jamu, a nakon toga iznijela dokaze. Neslužbeno, u jami su otkriveni dijelovi tijela.
Glas Slavonije objavio je snimku na kojoj se vidi kako policajci u kuću danas dovode muškarca s lisicama na rukama. 24sata navodi kako se radi o supurugu nestale žene.
