Daruvar

Vozaču (81) nakon prometne nesreće konstatirana smrt, naložena obdukcija

author
Hina
|
07. ruj. 2025. 15:58
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Smrt 81-godišnjeg vozača konstatirana je nakon premetne nesreće koja se dogodila u subotu ujutro u Daruvaru, te je naložena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, izvijestila je u nedjelju policija.

Nesreća se dogodila oko 9,40 sati u Vinogradskoj ulici, gdje je 81-godišnjak, vozeći automobil daruvarskih oznaka  prošao raskrižje s Ulicom Krste Frankopana bez zaustavljanja te udario u rubni kamen, a zatim prešao na nogostup i nastavio kretanje do stabla u koje je udario.

Smrt je konstatirana na mjestu događaja, izvijestila je policija, navodeći da vozač nije koristio sigurnosni pojas.

Obdukcija tijela određena je po nalogu zamjenice Općinskog državnog odvjetnika u Bjelovaru kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Daruvar Policija prometna nesreća

