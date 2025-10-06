Kako Ursula von der Leyen želi spasiti automobilsku industriju: Slijedi AI revolucija!

– Dakle, prijatelji moji, ostvarimo to. Moguće je i počnimo odmah. Spremni smo podržati automobilsku industriju u razvoju inovativnih modela koji se proizvode u Europi i izrađuju se za europske ulice. Automobilska industrija europski je ponos. Ujedno nova tehnologija može spasiti radna mjesta i dati sektoru novi život.