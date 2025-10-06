Kako Ursula von der Leyen želi spasiti automobilsku industriju: Slijedi AI revolucija!

Predsjednica EU-a Ursula von der Leyen u svojem govoru na Tjednu tehnologije u Torinu predstavila je novo veliko ulaganje u samovozeće automobile s umjetnom inteligencijom u europskim gradovima
Europska unija želi spasiti europsku automobilsku industriju s autonomnim automobilima s umjetnom inteligencijom koji će biti dopušteni u mnogim gradovima u novoj ogromnoj investiciji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pokreće novu inicijativu za spašavanje automobilske industrije i želi uvesti ogromna ulaganja u samovozeće automobile, prenosi HAK Revija.
– Samovozeći automobili već su stvarnost u SAD-u i Kini. Zašto isto ne vrijedi ovdje u Europi – pita se Ursula von der Leyen.
U svom govoru na Italian Tech Weeku u Torinu u Italiji istaknula je veliko ulaganje u umjetnu inteligenciju, gdje su automobili važan dio. Sada šefica EU želi da se autonomni automobili legaliziraju u mnogim gradovima i to brzo.
– Automobili s umjetnom inteligencijom mogu smanjiti prometne gužve, povezati udaljena područja s javnim prijevozom i učiniti naše ceste sigurnijima. AI na prvom mjestu znači sigurnost. Zašto onda ne uspostaviti mrežu europskih gradova u kojima prvi autonomni automobili mogu izaći na ceste.
Inicijativa za dopuštanje autonomnih automobila u gradovima EU trebala bi se dogoditi što je prije moguće, kaže von der Leyen.
– Dakle, prijatelji moji, ostvarimo to. Moguće je i počnimo odmah. Spremni smo podržati automobilsku industriju u razvoju inovativnih modela koji se proizvode u Europi i izrađuju se za europske ulice. Automobilska industrija europski je ponos. Ujedno nova tehnologija može spasiti radna mjesta i dati sektoru novi život.
