NEMA MILOSTI

Europska država sankcionira korištenje ogledala na sjenilu za sunce u vozilima, čak i na semaforima

06. lis. 2025. 09:00
Auto
Ilustracija / Unsplash

DGT kaže da ogledalo u sjenilu previše vozača koristi dok se automobil kreće ili dok stoji na semaforu.

Čekamo na semaforu, spuštamo sjenilo za sunce, otvaramo ogledalo i provjeravamo izgled. Kod dama, možda i brzi popravak ruža za usne ili samo provjeravanje kako se drži frizura. Sada je takvo ponašanje kažnjivo u Španjolskoj i to s 200 eura. Dakle, čak i kada čekate na semaforu, ističe Španjolska prometnoj upravi (DGT), piše HAK.

Samo sjenilo nije problem. Tu je s dobrim razlogom, da blokira odsjaj kada sunce padne nisko u zoru ili sumrak. Problem je u malom ogledalu unutra. DGT kaže da ga previše vozača koristi dok se automobil kreće ili dok stoji na semaforu. Tvrdi se da je čak 5 posto nesreća u Španjolskoj povezano s manjkom pažnje, kada oči vozača nisu u potpunosti uprte u cestu.

Kazna je istoj kategoriji kao i korištenje hrane za volanom, pregledavanje poruka mobilnog uređaja ili petljanje po satelitskoj navigaciji tijekom vožnje.

Teme
automobili ogledalo sjenilo za sunce

