Palice, noževi... Što je sve zabranjeno držati u vozilima?

No spominje se javno mjesto! Pa kakve to veze ima s vašim vozilom? Unutrašnjost vašeg automobila često se smatra produžetkom privatnog prostora, no onog trenutka kada vozilom sudjelujete u javnom prometu, taj prostor podliježe strogim zakonskim normama. Ukoliko ste na prednje sjedalo nehajno odložili bejzbol palicu, a niste krenuli na trening s kompletnom opremom i iskaznicom bejzbol kluba u džepu taj predmet će biti percipiran kao hladno oružje namijenjeno napadu. Posjedovanje takvih predmeta bez opravdanog razloga na javnom mjestu što vozilo u prometu jest, povlači visoke novčane kazne i trajno oduzimanje predmeta. Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja posjeduje hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda ili koja nosi na javnom mjestu predmete pogodne za nanošenje ozljeda, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda.