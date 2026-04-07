Liječnica upozorava: Ovu funkciju nikada ne koristite predugo, može vas ubiti u roku od 2-3 sata

Dolaskom toplijeg vremena u automobilima ćemo sve češće koristiti klima-uređaj. Stručnjaci upozoravaju na potencijalne opasnosti nepravilnog korištenja jedne funkcije.
Liječnica Christabel Akinola na društvenim je mrežama upozorila da dugotrajno korištenje gumba za recirkulaciju zraka može biti opasno. "U vašem je automobilu gumb koji vas može ubiti u roku od 2-3 sata, ako ga pritisnete", upozorila je na Instagramu.
Gumb koristi isti zrak u automobilu umjesto da dovodi svježi zrak izvana i pomaže klima uređaju da brže ohladi automobil te da troši manje energije, odnosno goriva, a može spriječiti i ulazak ispušnih plinova izvana. No, ova funkcija može biti opasna ako ostane uključena predugo, piše Revija HAK.
Akinola je opisala slučaj peteročlane obitelji koja je zamalo izgubila život. Automobilom su krenuli na putovanje, ali nisu shvatili da se jedno od djece igralo s funkcijama klima-uređaja i slučajno pritisnulo gumb prije nego što su krenuli. Otac je, objasnila je, na putu primijetio da svi ostali tonu u san, a i on je izgubio svijest i sletio s ceste u jarak.
Kad je ova funkcija predugo uključena, ugljikov dioksid koji izdišemo se nakuplja u vozilu. Smanjuje se razina kisika, raste umor i smanjuje se vrijeme reakcije. Rizik raste što je više ljudi u automobilu.
Simptomi se mogu pojaviti bez upozorenja. Studija objavljena u časopisu Environmental Science and Pollution Research pokazuje da recirkulacija ne bi trebala biti aktivna dulje od 20 minuta, posebno ako vozite s nekoliko ljudi u automobilu.
Mnogi moderni automobili danas imaju automatizirane sustave koji detektiraju kvalitetu zraka i reguliraju recirkulaciju, ali ipak treba biti oprezan. Ako se prozori počnu magliti ili ako se osjećate umorno bez razloga, vrijeme je da provjerite koji je gumb uključen.
