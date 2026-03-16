Čokoladna glazura koja ne puca: Provjereni recepti i savjeti za besprijekoran sjaj

Kad se čokolada potpuno rastopi, dodajte maslac, ulje i sirup. Miješajte polako dok smjesa ne postane jednolična i sjajna. Požurite li, uhvatit će se mjehurići zraka koji kasnije na površini ostavljaju sitne rupice. Nanesite glazuru odmah ili je držite na toplom. Ne stavljajte u hladnjak da biste ubrzali hlađenje — nagli pad temperature upravo je ono što uzrokuje pukotine. Pustite da se ohladi prirodno, na sobnoj temperaturi.