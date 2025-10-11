Nekad cijenjeno, a danas zaboravljeno povrće: Niskokalorično blago puno vitamina za cijelo tijelo

U prehrani se pastrnjak može koristiti na različite načine. Može se kuhati, peći, pirjati ili pržiti, a zbog svoje blage slatkoće prikladan je i za pripremu juha, pirea, variva i umaka. Nariban sirov korijen može se dodavati u salate. U narodnoj medicini koristi se i u obliku čaja od suhog korijena, koji se pije kod problema s mokraćnim putovima i probavom.