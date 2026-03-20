Bio je sinonim njemačkog sna, a sad je "izgubio dušu": "Užasno je skup"
Pronaći stan postalo je gotovo nemoguća misija, a cijene su astronomske. Podaci za 2026. godinu potvrđuju da je to najskuplji njemački grad
Potaknut idejom o preseljenju iz Zagreba u München, jedan korisnik Reddita odlučio je provjeriti kakva su iskustva Hrvata koji su se nedavno odvažili na taj korak. S obzirom na to da mu se otvorila prilika za posao u državnoj službi i, što je još važnije, mogućnost preuzimanja stana po cijeni zagrebačke garsonijere, zanimalo ga je što ga doista čeka.
"Kakav je grad za život? Što vam smeta, a što je prednost u odnosu na Zagreb", upitao je, svjestan da brojna hrvatska zajednica može biti i blagoslov i prokletstvo. Nije dugo trebalo da se razvije žustra rasprava koja je oslikala bavarsku prijestolnicu u potpuno suprotnim tonovima, od grada snova do mjesta koje je "izgubilo dušu", prenosi Večernji list.
Dok su neki korisnici podijelili svoje pozitivne priče o uspjehu i standardu života o kojem u Hrvatskoj nisu "ni sanjali", najviše reakcija izazvali su oni znatno mračniji komentari.
"Nekad davno München je bio cool. Sad je smeće", glasio je jedan od najpopularnijih odgovora, a drugi korisnik detaljno je objasnio što stoji iza takve tvrdnje. Prema njegovim riječima, grad je nakon 2015. godine doživio drastičan pad. "Stanovi su skočili u nebo. Grad se užasno gentrificirao. Znači stanove su masovno pokupovali raznorazni da zarade od porasta cijena, pa bi ih držali praznima. Onda su se pozatvarale trgovine okolo tih zgrada duhova", opisao je, dodajući kako se München pretvorio u skupi "muzej, a ne živi grad" u kojem se više noću ne osjeća sigurno.
Naravno, nisu svi dijelili tako pesimistično mišljenje. Javila se korisnica koja u Münchenu živi više od deset godina i ne bi se "nikad vratila".
"Standard života je apsolutno drugačiji. Uspjela sam završiti školu koja je plaćena od države i radim u državnoj firmi sa solidnom plaćom. Moguće je stvoriti lijepi život ovdje", napisala je, ali i priznala da je samcima s prosječnim poslovima iznimno teško zbog cijena stanova.
Drugi korisnik, koji je u gradu dvije godine, potvrdio je da je postigao više nego u osam godina rada u Zagrebu jer se "rad cijeni", te da unatoč svemu smatra da je život generalno bolji nego u Hrvatskoj.
Gotovo svi komentari, bez obzira na ton, složili su se oko jedne stvari: stambena kriza je najveći problem Münchena. Pronaći stan postalo je gotovo nemoguća misija, a cijene su astronomske. Podaci za 2026. godinu potvrđuju da je München najskuplji njemački grad, gdje jednosobni stan u centru u prosjeku košta oko 1.500 €, dok je u Zagrebu ta cijena otprilike dvostruko niža. Iako je prosječna neto plaća u Münchenu osjetno viša, oko 4.000 € u usporedbi s otprilike 1.700 € u Zagrebu, mnogi upozoravaju da visoki troškovi života tu razliku brzo istope.
Zanimljivo je i viđenje "zajednice Hrvata" koju je spomenuo autor objave. Jedan korisnik je tu ideju potpuno odbacio, tvrdeći da jedinstvena zajednica ne postoji. Prema njemu, ona je podijeljena na stariju generaciju "gastarbajtera" i novije doseljenike, uglavnom IT stručnjake, koji međusobno nemaju gotovo nikakav kontakt. "Čuješ bauštelce da urlaju 'đes, štas' i prijeđeš na drugu stranu ceste", slikovito je opisao podijeljenost, rušeći mit o složnoj dijaspori koja se međusobno pomaže.
Statistike po prvi put u desetljeću pokazuju da više Hrvata napušta Njemačku nego što u nju dolazi. Potaknuti krizom u njemačkom gospodarstvu, mnogi preispituju "njemački san". München, koji je nekoć bio simbol uspjeha, u raspravama se sve češće opisuje kao grad koji je "izgubio dušu" zbog komercijalizacije, dok se Zagreb, unatoč nižim plaćama, hvali zbog svoje sigurnosti i živahne atmosfere.
