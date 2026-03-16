HITNI IZAZOV
Kako europski gradovi mogu uravnotežiti rast turizma sa stambenim potrebama
S rekordnim brojem posjetitelja i rastućim stanovništvom, europski gradovi suočavaju se s jednostavnim, ali hitnim izazovom - kako ostati pristupačan, ugodan za život i gostoljubiv, i za stanovnike i za posjetitelje.
Ovo je pitanje bilo u središtu rasprave koju je organizirao Euronews u TheMerodeu u Bruxellesu, gdje su kreatori politika, urbanisti i predstavnici industrije raspravljali o tome kako gradovi mogu imati koristi od rasta turizma, a istovremeno ostati pristupačni i ugodni za život stanovnicima.
Turizam diljem kontinenta nastavlja rasti. Turistički smještaj u EU zabilježio je 3,1 milijardu noćenja u 2025. godini, što je povećanje od 61,5 milijuna noćenja ili 2 posto u usporedbi s prethodnom godinom, prema Eurostatu.
Istodobno, gotovo tri četvrtine Europljana sada živi u urbanim područjima, a očekuje se da će gradsko stanovništvo u nadolazećim desetljećima nastaviti rasti.
Ponuda i pristupačnost urbanog stanovanja pod lupom
"Gradovi su u epicentru ove krize pristupačnosti stanovanja", rekao je Matthew Baldwin, voditelj Radne skupine za stanovanje Europske komisije. Upozorio je da rastući troškovi stanovanja više ne utječu samo na kućanstva s niskim prihodima. "Ovo je sve više problem i za skupine sa srednjim prihodima. Policajci, učitelji i socijalni radnici više ne mogu živjeti u gradovima kojima služe. To utječe na naša tržišta rada i našu konkurentnost", dodao je.
Baldwin je istaknuo desetljeća nedovoljne izgradnje, ograničenja zemljišta i izazove financiranja kao ključne čimbenike koji ograničavaju ponudu stanova diljem Europe, uzrokujući rast cijena. U vrijeme kad potražnja za stanovima nastavlja rasti, primijetio je, broj izdanih građevinskih dozvola diljem Europe pao je za oko 21 posto.
"Ponuda nije pratila rastuću potražnju, posebno u gradovima", priznao je Baldwin, ističući postupke planiranja i izdavanja dozvola kao ključni izazov.
Zastupnik u Europskom parlamentu Renew Europe Jan-Christoph Oetjen tvrdio je da će proširenje ponude stanova zahtijevati smanjenje administrativnih prepreka i za novu izgradnju i za obnovu. Točka je to koju je ponovio i predstavnik Build Europea Frank Hovorka, koji je istaknuo regulatorna ograničenja i nedostatak zemljišta kao ključne čimbenike koji ograničavaju razvoj.
Raspravljalo se i o rasprostranjenosti kratkoročnih najmova, a panelisti su se uglavnom složili da, kad se njima učinkovito upravlja, kratkoročni najmovi mogu pomoći u širenju turizma izvan središnjih područja i dopuniti prihode stanovnika.
"Ne pokušavamo se baviti samo kratkoročnim najmom. Znamo da postoji niz drugih problema koji utječu na probleme na strani ponude i potražnje stanova, posebno u gradovima. Slušamo gradove, industriju i sve zainteresirane", naglasio je Baldwin.
Maria Regina Maroncelli Florio, potpredsjednica Europske konfederacije velikih obitelji i koordinatorica Europske mreže općina prilagođenih obiteljima, istaknula je da kreatori politika moraju uzeti u obzir potrebe obitelji i posebno dugotrajnih stanovnika prilikom oblikovanja strategija urbanog stanovanja.
Osiguravanje pristupa socijalnom stanovanju i održavanje susjedskih prostora gdje se lokalne zajednice mogu sastajati trebali bi ostati prioriteti za gradske uprave, rekla je, posebno jer demografske promjene mijenjaju europska urbana područja, piše Euronews.
Gradovi kao međusobno povezani sustavi
Turizam je središnji stup europskog gospodarstva, koji čini otprilike 10 posto BDP-a EU i podržava otprilike jedno od deset radnih mjesta, ali brz rast broja posjetitelja pojačao je nadzor nad time kako gradovi upravljaju tokovima posjetitelja, stanovanjem i infrastrukturom.
Tijekom rasprave, Patrick Bontick, potpredsjednik CityDNA i izvršni direktor visit.Brussels, tvrdio je da problem s kojim se suočavaju mnoge destinacije nije samo prekomjerni turizam, već neravnomjerna raspodjela posjetitelja po četvrtima i sezonama.
"Ne postoji prekomjerni turizam, već neuravnotežen turizam", rekao je, dodavši da bi bolji podaci – prikupljeni prema novoj uredbi EU o podacima o kratkoročnom najmu – mogli pomoći gradovima da predvide protok posjetitelja i učinkovitije upravljaju ponudom smještaja. "S podacima ćemo dobiti informacije potrebne za bolje upravljanje gradovima i odlučivanje kakvu ponudu želimo", naglasio je.
"Prečesto naša rasprava urbanu politiku shvaća kao kompromis – kvalitet života naspram turizma, pristupačnost naspram inovacija, stanovnici naspram posjetitelja", rekla je u svom uvodnom govoru Juliette Langlais, direktorica javnih politika i kampanja EMEA u Airbnb-u.
Kako bi se uhvatila u koštac s izazovima rasta, pozvala je na integriraniji pristup koji tretira stanovanje, mobilnost, turizam i infrastrukturu kao međusobno povezane dijelove istog ekosustava i koja potiče regulaciju kratkoročnog najma temeljenu na dokazima.
"Dijeljenje podataka s vlastima. Transparentni okviri. Međusektorske koalicije. Gradovi funkcioniraju kao međusobno povezani sustavi - upravljanje mora činiti isto", poručila je.
Pristupi temeljeni na podacima za gradove u promjenama
Rasprava se dotakla i teme kako se dizajn i upravljanje gradovima mogu prilagoditi ne samo rastu već i sve fluidnijim obrascima rada, mobilnosti i turizma.
Novo istraživanje koje je predstavio Airbnb istaknulo je da velika većina Europljana, više od 8 od 10, ima neku vrstu potrebe za fleksibilnim stanovanjem. Kratkoročni najam može pružiti bitnu stambenu infrastrukturu za ove trenutke tranzicije, uključujući obrazovanje, rad, pristup medicinskoj skrbi, kao i tijekom velikih događaja i odgovora na katastrofe.
Arhitekt i urbani istraživač Carlo Ratti, direktor MIT Senseable City Laba, u svom je glavnom govoru objasnio kako nove tehnologije i podaci, mapiranje svega, od obrazaca mobilnosti do turističkih tokova, mogu pomoći kreatorima politika da bolje razumiju kako gradovi funkcioniraju u stvarnom vremenu.
Takvi uvidi mogli bi pomoći vladama, tvrtkama i istraživačima da surađuju na rješenjima koja se kreću od zajedničke mobilnosti do učinkovitijih prometnih sustava.
"Pokušavamo regulirati gradove kao snimku situacije, ali moramo zauzeti dinamičan stav kako bismo gradove vidjeli kao protok ljudi, turista, građana, robe kako bismo maksimizirali korištenje infrastrukture", istaknuo je Hovorka u raspravi, piše Euronews.
Baldwin je istaknuo transparentnost transakcija u stambenom sektoru kao put do dinamičnog razumijevanja naših gradova, omogućujući odgovore u stvarnom vremenu na novonastala pitanja.
Koalicija za budućnost gradova
Rasprava je postavila temelje za novu Koaliciju za budućnost gradova, novu paneuropsku inicijativu usmjerenu na poticanje međusektorskog dijaloga i poticanje koordiniranijih pristupa stanovanju, turizmu i urbanom planiranju.
Govornici su se u raspravi više puta vraćali na važnost boljih podataka, jačih partnerstava i integriranijeg donošenja politika za upravljanje pritiscima s kojima se suočavaju europski gradovi. Umjesto da stanovanje, turizam i mobilnost tretiraju kao zasebna područja politike, panelisti su naglasili potrebu za koordiniranim strategijama koje odražavaju kako gradovi funkcioniraju kao međusobno povezani sustavi.
Nova Koalicija za budućnost gradova predstavljena je kao jedan korak prema tom cilju, podržavajući međusektorska partnerstva okupljanjem kreatora politika, istraživača i dionika iz industrije kako bi dijelili znanje i surađivali na novim pristupima urbanim izazovima.
