Najbolje zemlje za umirovljenje u Europi: Na vrhu liste nije Španjolska, a jedna se posebno ističe

Ako ste ikada razmišljali o umirovljenju u inozemstvu, postoji niz čimbenika koje treba uzeti u obzir. Srećom, godišnje izvješće o destinacijama koje objavljuje International Living analizira sve ključne elemente – od troškova života do toga koliko je jednostavno preseljenje za strance.
Među najvažnijim stavkama su vizni uvjeti, zdravstvena skrb i klima u zemlji. Nakon analize 195 zemalja, istraživanje je proglasilo Grčku najboljom destinacijom za umirovljenje u 2026. godini. Grčka nudi toplu klimu i živahnu zajednicu, a stranci mogu unajmiti trosobnu kuću s pogledom na more već za oko 900 funti mjesečno, piše Express.
Prema podacima International Insurancea, grčki zdravstveni sustav sastoji se od javnog zdravstvenog osiguranja i privatnih pružatelja usluga. Umirovljenici mogu plaćati oko 220 funti mjesečno za privatno zdravstveno osiguranje i pritom dobiti „dosljedno dobru“ razinu skrbi.
„U zemlji postoji i visok udio medicinskih specijalista u odnosu na broj stanovnika, a osnovna hitna medicinska pomoć besplatna je za sve, uključujući i strance. Ljekarne, dežurne ambulante i centri primarne zdravstvene zaštite nude dodatne mogućnosti skrbi. U manjim mjestima i na udaljenim otocima ljekarne su opremljene za pružanje brojnih medicinskih usluga, uključujući pomoć kod manjih hitnih slučajeva.“
Druga najbolja zemlja za preseljenje u mirovini u 2026. godini je Panama. Ona nudi aktivnu zajednicu stranaca, a dostupna je i javna i privatna zdravstvena skrb, pri čemu privatni sektor nudi modernu opremu i osoblje koje govori engleski jezik.
Popularne umirovljeničke destinacije poput Španjolske, Portugala i Italije također su se našle među prvih deset.
Najbolje zemlje za umirovljenje u 2026. godini:
- Grčka
- Panama
- Kostarika
- Portugal
- Meksiko
- Italija
- Francuska
- Španjolska
- Tajland
- Malezija
