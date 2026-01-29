Najbolje zemlje za umirovljenje u Europi: Na vrhu liste nije Španjolska, a jedna se posebno ističe

„U zemlji postoji i visok udio medicinskih specijalista u odnosu na broj stanovnika, a osnovna hitna medicinska pomoć besplatna je za sve, uključujući i strance. Ljekarne, dežurne ambulante i centri primarne zdravstvene zaštite nude dodatne mogućnosti skrbi. U manjim mjestima i na udaljenim otocima ljekarne su opremljene za pružanje brojnih medicinskih usluga, uključujući pomoć kod manjih hitnih slučajeva.“