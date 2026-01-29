Oglas

Najbolje zemlje za umirovljenje u Europi: Na vrhu liste nije Španjolska, a jedna se posebno ističe

N1 Info
29. sij. 2026.
Ako ste ikada razmišljali o umirovljenju u inozemstvu, postoji niz čimbenika koje treba uzeti u obzir. Srećom, godišnje izvješće o destinacijama koje objavljuje International Living analizira sve ključne elemente – od troškova života do toga koliko je jednostavno preseljenje za strance.

Među najvažnijim stavkama su vizni uvjeti, zdravstvena skrb i klima u zemlji. Nakon analize 195 zemalja, istraživanje je proglasilo Grčku najboljom destinacijom za umirovljenje u 2026. godini. Grčka nudi toplu klimu i živahnu zajednicu, a stranci mogu unajmiti trosobnu kuću s pogledom na more već za oko 900 funti mjesečno, piše Express.

Prema podacima International Insurancea, grčki zdravstveni sustav sastoji se od javnog zdravstvenog osiguranja i privatnih pružatelja usluga. Umirovljenici mogu plaćati oko 220 funti mjesečno za privatno zdravstveno osiguranje i pritom dobiti „dosljedno dobru“ razinu skrbi.

„U zemlji postoji i visok udio medicinskih specijalista u odnosu na broj stanovnika, a osnovna hitna medicinska pomoć besplatna je za sve, uključujući i strance. Ljekarne, dežurne ambulante i centri primarne zdravstvene zaštite nude dodatne mogućnosti skrbi. U manjim mjestima i na udaljenim otocima ljekarne su opremljene za pružanje brojnih medicinskih usluga, uključujući pomoć kod manjih hitnih slučajeva.“

Druga najbolja zemlja za preseljenje u mirovini u 2026. godini je Panama. Ona nudi aktivnu zajednicu stranaca, a dostupna je i javna i privatna zdravstvena skrb, pri čemu privatni sektor nudi modernu opremu i osoblje koje govori engleski jezik.

Popularne umirovljeničke destinacije poput Španjolske, Portugala i Italije također su se našle među prvih deset.

Najbolje zemlje za umirovljenje u 2026. godini:

  • Grčka
  • Panama
  • Kostarika
  • Portugal
  • Meksiko
  • Italija
  • Francuska
  • Španjolska
  • Tajland
  • Malezija

Teme
Europa inozemstvo umirovljenici

