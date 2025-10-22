Najprljaviji predmeti u restoranu kriju se na vašem stolu

Vjerojatno ste već čuli da je jelovnik definitivno najprljaviji predmet u restoranu — sadrži oko 185.000 bakterija. Dakle, prljaviji je od daske na WC školjci.
Iznenađujuće, drugi najprljaviji predmet u restoranu ne nalazi se u toaletu. Nalazi se na vašem stolu.
Prije nego što posegnete za solju i paprom, razmislite o tome koliko je ljudi dotaknulo te posudice prije vas, piše The Healthy, a prenosi Danas.rs.
Izgledaju li čisto? Jesu li možda ljepljive?
Nažalost, nije neuobičajeno da restorani izgledaju besprijekorno čisto, ali ako se bolje zagledate u soljenku i paprenku, primijetit ćete da baš i nisu najčišći.
Prema studiji koju je provela ABC News, prosječan broj bakterija na paprenci iznosi 11.600.
„Većina šejkera za sol i papar briše se samo ako izgledaju prljavo – i to vlažnom krpom koju konobari drže u svojim džepovima,“ rekao je Jonas Sickler, direktor operacija na ConsumerSafety.org, za Reader’s Digest.
„Iako neki restorani skupljaju, pune i brišu soljenke i paprenke, rijetko ih pravilno prazne i dezinficiraju.“
Osim bakterija koje se skrivaju na šejkerima u restoranima, postoje i brojna druga mjesta u vašem domu na kojima se bakterije nakupljaju.
Dječje igre s paprom i solju – izvor dodatnih bakterija
„Još jedna neugodna činjenica je da roditelji, želeći zabaviti svoju djecu, često dopuštaju mališanima da se igraju sa soljenkama i paprenkama tijekom obroka. To znači da će biti prekrivene slinom i svime što se nalazi na dječjim prstima, što pomaže bakterijama da se bolje zalijepe za staklene površine,“ objašnjava Sickler.
„Čak i gosti koji ne planiraju začiniti svoju hranu pomiču ih po stolu — definitivno nešto na što treba obratiti pažnju kad ulazimo u sezonu gripe.“
Moguća opasnost i za alergičare
Osim bakterija, šejkeri u restoranima predstavljaju i rizik za osobe s alergijama.
„Šejkeri mogu slučajno završiti — ili čak pasti — u vaše jelo dok začinjavate. Ako je prethodni gost kontaminirao posudicu soli svojim škampima, a vi imate ozbiljnu alergiju na školjke, možete se dovesti u opasnost koristeći je,“ upozorava Sickler.
Savjeti stručnjaka
Ne propustite promijeniti navike koje šire bakterije i kojih se trebate riješiti odmah.
„Umjesto toga, zamolite kuhara da začini jelo u kuhinji ako volite ljuto. Što se tiče soli… iskoristite priliku da smanjite unos natrija,“ savjetuje Sickler.
„Vaše će vam tijelo biti zahvalno kada budete stariji.“
