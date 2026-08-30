Ne otpisujte rajčice nakon kolovoza! Uz nekoliko trikova davat će plodove sve do jeseni

Arjun Sreekumar/Pexels

Mnogi vrtlari sredinom kolovoza pomisle da se sezona rajčica bliži kraju. Plodovi počinju sporije sazrijevati, donji listovi žutjeti, no to ne znači da je vrijeme za otpis biljaka.

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Uz nekoliko jednostavnih poteza rajčice mogu nastaviti stvarati i dozrijevati sve do jeseni.

Uklonite zaperke i višak lišća

Redovito uklanjajte zaperke, odnosno mlade izboje koji rastu između glavne stabljike i bočnih grana. Ako ih ostavite, biljka će velik dio energije trošiti na novi rast umjesto na već formirane plodove, piše Agroportal.ba.

Uklonite i požutjele, osušene ili listove koji dodiruju tlo. Time ćete poboljšati prozračivanje biljke i smanjiti zadržavanje vlage, a time i mogućnost pojave bolesti.

Kasne cvjetove bolje je ukloniti

Krajem ljeta novi cvjetovi često više nemaju dovoljno vremena da se razviju u zrele rajčice prije dolaska hladnijeg vremena.

Zato ih možete ukloniti i biljci omogućiti da energiju usmjeri na plodove koji su već formirani.

Zalijevajte obilno, ali ne svaki dan

Tijekom toplih dana rajčicama je potrebna dovoljna količina vode, no bolje je zemlju oko korijena dobro natopiti nego svaki dan samo lagano navlažiti površinski sloj.

Pomoći može i malč, primjerice slama ili pokošena trava, koji zadržava vlagu u tlu i usporava njegovo isušivanje.

Zaštitite ih od hladnih noći

Kako temperature počnu padati, rajčice će sazrijevati sve sporije. Ako se najavljuju hladne noći, biljke možete prekriti agrotekstilom, ali ga je važno ujutro ukloniti.

Ako meteorolozi najave mraz, bolje je ubrati veće zelene plodove i ostaviti ih da dozriju na toplom i suhom mjestu.

Uz malo njege tako možete produžiti sezonu i uživati u domaćim rajčicama još dugo nakon što kalendarski završi ljeto.