sve zbog 10 grama
Pekar zbog svađe oko pola štruce kruha mora platiti 15 tisuća eura
Naizgled beznačajna svađa zbog samo 10 grama kruha njemačkog je pekara stajala oko 15.000 eura.
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Matthias Breitner iz Bavarske desetljećima je svojim kupcima prodavao polovice kruhova, no nakon pritužbe jednog kupca morao je promijeniti način prodaje i u svojim pekarnicama postaviti nove vage.
Sve je počelo kada je kupac kod kuće izvagao polovicu kruha i zaključio da je ona 10 grama lakša od polovice deklarirane težine cijelog kruha.
Pekar mu je na pritužbu odgovorio u šaljivom tonu, piše Euronews.
"Ponekad dobiješ, ponekad izgubiš. Sljedeći put sigurno će biti deset grama više", odgovorio mu je Breitner.
No, kupac se nije nasmijao. Obratio se nadležnim službama, nakon čega je lokalni ured za mjere i utege obavijestio pekara da više ne smije prodavati polovice kruhova bez njihova pojedinačnog vaganja.
Problem nastao zbog europskih pravila
Pravila proizlaze iz njemačkih propisa o pretpakiranoj robi, koji uključuju europske zahtjeve, ali i dodatne nacionalne odredbe.
Breitner ne želi unaprijed pakirati polovice kruhova. Umjesto toga, kruh reže pred kupcima. Zbog toga svaku takvu polovicu sada mora izvagati prilikom prodaje.
Kako bi udovoljio pravilima, morao je nabaviti i postaviti nove vage u svojim pekarnicama.
Ukupan trošak, kaže, iznosio je oko 15.000 eura.
Slučaj je privukao veliku pozornost njemačkih medija, a Breitner tvrdi da su neke druge pekarnice zbog sličnih strahova već odustale od prodaje polovica kruhova kako ne bi došle u sukob s inspekcijama i propisima o mjerenju.
U Njemačkoj sve više sudskih postupaka
Neobična priča o pekaru pojavila se u vrijeme kada njemačke institucije bilježe i velik porast broja sudskih postupaka.
Prema izvještajima njemačkih medija, Berlinskom radnom sudu do kolovoza je podneseno više od 16.000 predmeta, što je približno broj predmeta koji bi sud u uobičajenim okolnostima zaprimio tijekom cijele godine.
Dužnosnici kao jedan od mogućih razloga navode sve rašireniju upotrebu alata umjetne inteligencije, uključujući ChatGPT i Gemini. Takvi alati ljudima omogućuju da vrlo brzo sastave opsežne pravne podneske, što bi moglo pridonijeti većem broju pokrenutih postupaka.
No, nema nikakvih dokaza da je umjetna inteligencija imala bilo kakvu ulogu u pritužbi protiv Breitnerove pekarnice.
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