uoči novih američkih carina
Europska unija kaznila Google s 890 milijuna eura!
Europska komisija izrekla je Googleu kaznu od 890 milijuna eura zbog kršenja pravila iz Akta o digitalnim tržištima (DMA). Bruxelles smatra da je tehnološki div pogodovao vlastitim uslugama u rezultatima pretraživanja te ograničavao razvojne programere aplikacija, a odluka dolazi u trenutku kada SAD priprema novi paket trgovinskih carina.
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Istraga je pokrenuta u ožujku 2024. prema pravilima Akta o digitalnim tržištima (DMA), kojim Europska unija nastoji ograničiti tržišnu moć najvećih tehnoloških kompanija.
Najveći dio kazne, 460 milijuna eura, odnosi se na Googleovu tražilicu. Europska komisija zaključila je da je tvrtka sustavno davala prednost vlastitim servisima, poput Google Shoppinga, Google Hotelsa i Google Flightsa, dok su konkurentske usluge bile lošije rangirane u rezultatima pretraživanja, javlja Euronews.
Preostalih 430 milijuna eura odnosi se na Googleovu trgovinu aplikacija. Komisija smatra da je tvrtka ograničavala programere u informiranju korisnika o jeftinijim ponudama i alternativnim načinima plaćanja izvan Googleova ekosustava.
Google mora promijeniti poslovnu praksu
Osim novčane kazne, Europska komisija naložila je Googleu da u roku od 60 dana uskladi svoje poslovanje s europskim pravilima.
To znači da će tvrtka morati jednako tretirati usluge konkurencije u rezultatima pretraživanja te omogućiti programerima slobodniju komunikaciju s korisnicima. U suprotnom joj prijete dodatne novčane kazne koje mogu dosegnuti do pet posto ukupnog godišnjeg svjetskog prihoda.
Google odbacuje optužbe i tvrdi da su njegove usluge osmišljene kako bi korisnicima pružile što bolje iskustvo. Iz kompanije upozoravaju da bi promjene koje zahtijeva Bruxelles mogle narušiti kvalitetu njihovih proizvoda i negativno utjecati na europsko digitalno tržište.
Tvrtka je već počela testirati određene izmjene na tražilici i trgovini aplikacija, a Europska komisija navodi da će nastaviti pratiti njihovu provedbu. Google zasad nije objavio hoće li se žaliti na odluku.
Odluka bi mogla dodatno zaoštriti odnose EU-a i SAD-a
Kazna dolazi u osjetljivom trenutku za transatlantske odnose. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema novi paket trgovinskih mjera nakon isteka privremenog režima carina, a europska pravila za regulaciju velikih tehnoloških kompanija već dulje kritizira kao prepreku američkim interesima.
Washington je i ranije tvrdio da visoke kazne protiv američkih tehnoloških tvrtki imaju učinak sličan trgovinskim carinama.
Napetosti između Bruxellesa i Washingtona već su utjecale na donošenje sličnih odluka. Prošle godine Europska komisija privremeno je odgodila jednu od istraga protiv Googlea zbog zabrinutosti da bi mogla dodatno pogoršati trgovinske odnose sa Sjedinjenim Državama.
Nova kazna pokazuje da Bruxelles, unatoč mogućim političkim posljedicama, nastavlja provoditi stroga pravila kojima želi ograničiti dominantan položaj najvećih tehnoloških kompanija na europskom digitalnom tržištu.
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