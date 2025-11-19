Evo kako puls ukazuje na povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti

“Osobe koje često imaju puls viši od 80 otkucaja u minuti trebale bi obaviti kardiološki pregled i EKG. U većini slučajeva, dijagnostika je jednostavna, bezbolna i daje jasne odgovore radi li se o stresu, adrenalinskoj reakciji ili ozbiljnijem kardiološkom problemu. Najvažnije je reagirati na vrijeme, jer puls nije samo broj otkucaja u minuti, nego tihi pokazatelj stanja našeg srca i cjelokupnog zdravlja. Puls se najčešće mjeri zajedno s krvnim tlakom. Osobe bez zdravstvenih problema trebale bi ga provjeriti barem jednom do dvaput tjedno, dok oni koji već imaju srčane ili druge tegobe to trebaju raditi svakodnevno. Redovita kontrola pulsa pomaže uočiti promjene na vrijeme i spriječiti komplikacije. Kronično ubrzan puls predstavlja trajno opterećenje za srce i krvne žile. Može se usporediti s naporom koji organizam ima tijekom svakodnevnog trčanja – srce tada neprestano radi pod pritiskom. Dugoročno, takvo stanje dovodi do degenerativnih promjena srčanog mišića, povećanja srca i razvoja srčane slabosti. Zato je važno reagirati na vrijeme, jer ubrzan puls nije bezazlen simptom”, ističe prof. dr. Đenić.