Stručnjaci objasnili zašto je navika koju su mnogi radili dok su bili djeca vrlo opasna

Prošle godine, brojni su slavni ljudi i kreatori objavili tisuće videa u kojima su jeli snijeg ili ga koristili u pićima i receptima. Reese Witherspoon izazvala je tako paniku među obožavateljima kada je objavila video u kojem pravi zimsko piće od snijega skupljenog s auta, miješajući ga s sirupima i hladnim kavom. Njezini obožavatelji brzo su izrazili zabrinutost, a jedan je komentirao: "Volim te, ali hvala ne. Snijeg je prljav, pun bakterija", dok je drugi dodao: "Mislio sam da jesti snijeg šteti zdravlju". Zbunjena povratnom reakcijom, Reese se vratila na platformu i rekla: "Toliko ljudi kaže da je snijeg prljav, pa smo otišli i uzeli snijeg iz dvorišta, zagrijali ga i bio je potpuno proziran."