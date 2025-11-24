Oglas

VIDEO / "Sram ga bilo": Žena u Srbiji platila je 1600 eura za stepenice, a ovo je rezultat

N1 Slovenija
24. stu. 2025. 22:22
Često se događa da ljudi plate previsoku cijenu za uslugu koja na kraju ne ispuni njihova očekivanja. Jedna Srpkinja imala je slično iskustvo prošlog tjedna, izrazivši svoje nezadovoljstvo putem društvenih mreža.

Žena iz Srbije nedavno je angažirala stolara da joj napravi stepenice u kući, plativši za uslugu 1.600 eura.

Nakon završetka posla, objavila je video na Facebooku u kojem je izrazila nezadovoljstvo konačnim rezultatom. U objavi su prikazane strme drvene stepenice, neravnomjerno izrađene i na nekim mjestima neuredne, što ih čini manje stabilnima.

"Raspadaju se nakon 10 dana“, napisala je. "Moja jedina pogreška je što sam sve ovo platila.“

Video je ubrzo privukao pozornost korisnika interneta i izazvao tisuće reakcija.

Mnogi su stali u njezinu obranu, rekavši da je stolarov rad bio površan te da ga je trebala prijaviti. "Postoji rizik po život. Sram ga bilo“, komentirao je jedan korisnik.

stepenice stolar

