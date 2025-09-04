Ilustracija / Pixabay

Reklamiraju se kao lijek za tjeskobu i nesanicu, a slavne osobe i influenceri kunu se u njihov umirujući učinak. "Teške" deke" ili "teški prekrivači" ispunjeni su staklenim kuglicama ili plastičnim peletima i postale su "must-have" u svijetu wellnessa, obećavajući bolji san i manje stresa svima koji se muče opustiti.

No ispunjavaju li doista ta velika obećanja ili samo plaćamo visoke cijene za skupi placebo?

Radni terapeuti koriste "teške" deke ("utegnute" deke ili deke s utezima) od 1970-ih kako bi pomogli djeci s autizmom i odraslima s poremećajima senzorne obrade. Komercijalno su dostupne od 1990-ih, ali su uglavnom ostale u zajednicama osoba s posebnim potrebama, piše ScienceAlert.

To se dramatično promijenilo posljednjih godina kada su tvrtke počele ciljati tzv. "casualno anksiozne" – ukratko, svakoga tko se bori sa stresovima modernog života. Marketing je uspio: časopis Time uvrstio je "tešku" deku među 50 najboljih "izuma" 2018.

Koncept koji stoji iza utegnutih deka privlačno je jednostavan. Obično teže između dva i 13 kilograma (stručnjaci preporučuju odabrati onu tešku oko 10 % vaše tjelesne mase) i koriste ono što radni terapeuti nazivaju "dubinskom stimulacijom pritiskom". Nježan, ravnomjeran pritisak po tijelu oponaša osjećaj da vas netko drži ili grli.

Što kaže znanost



Slika istraživanja nijansiranija je nego što sugerira marketing. Nekoliko studija doista pokazuje obećavajuće rezultate, ali uz važne ograde.

Studija na 120 ambulantnih psihijatrijskih pacijenata utvrdila je da su "teške" deke tijekom četiri tjedna poboljšale simptome nesanice kod osoba s depresijom, bipolarnim poremećajem, tjeskobom i ADHD-om. Istraživači su zaključili da su "sigurna i učinkovita intervencija za nesanicu u pacijenata s određenim mentalnim poremećajima".

Manje studije pokazale su slične obrasce. Jedna je ustanovila da je 63% odraslih prijavilo nižu tjeskobu nakon samo pet minuta pod utegnutom dekom, dok je druga, provedena među psihijatrijskim hospitaliziranim pacijentima, pokazala da je 60% njih tijekom boravka u bolnici osjetilo smanjenje tjeskobe.

Međutim, sve su se te studije fokusirale na osobe s dijagnosticiranim mentalnim stanjima, a ne na opću populaciju koju tvrtke sada ciljaju.

A što s općom populacijom?

Tu se znanost razilazi s marketingom: pregledi istraživanja dosljedno pokazuju da su koristi za zdrave ljude mnogo teže dokazive. Iako "teške" deke mogu pomoći osobama s kliničkom anksioznošću ili poremećajima spavanja, nema dovoljno dokaza da koriste "casualnim" korisnicima bez postojećih mentalnih stanja.

Također, otprilike polovica istraživanja o "teškim" dekama ne zadovoljava standarde kvalitete za robusne znanstvene dokaze – što je značajan problem s obzirom na samouvjerene zdravstvene tvrdnje na internetskim stranicama proizvoda i hvalospjeve u lifestyle časopisima.

Tko bi mogao imati koristi?



To ne znači da su "teške" deke potpuno beskorisne za zdrave ljude. Radnici u smjenama, koji moraju spavati danju kad je mozak prirodno budan, mogli bi ih smatrati korisnima u borbi protiv poznatih zdravstvenih učinaka neredovitih rasporeda. Zdravstveni djelatnici, vatrogasci i piloti, koji se oslanjaju na strateške "power napove", mogli bi profitirati od bržeg usnivanja.

Placebo efekt također ne treba odbaciti. Ako vam "teška" deka pomaže da se osjećate smirenije i bolje spavate, čak i ako mehanizam nije onaj koji proizvođači tvrde, to je i dalje pozitivan ishod – pod uvjetom da razumijete što kupujete.

"Teške" deke ipak nose određene rizike. Ne bi ih trebale koristiti osobe koje se ne mogu lako pomaknuti ispod njihove težine, uključujući malu djecu. Osobe s dijabetesom, astmom, apnejom u snu, KOPB-om, problemima s cirkulacijom, visokim krvnim tlakom ili klaustrofobijom trebale bi se prije uporabe savjetovati sa svojim liječnikom.

Savjetujte se s liječnikom

Nijedno istraživanje nije prijavilo ozbiljne štetne posljedice, ali zdrav razum sugerira da se posavjetujete s medicinskim stručnjakom ako imate temeljna zdravstvena stanja.

Kao niskorizična intervencija koja bi mogla nadopuniti dobru higijenu spavanja i redovite cikluse sna, "teške" deke same po sebi nisu problematične. Problem je u preuveličavanju njihovih mogućnosti.

Ako razmišljate o kupnji, budite realni u pogledu očekivanja. Ne kupujete čudotvorni lijek za modernu tjeskobu, nego potencijalno utješan pomoćni alat za spavanje koji bi vam mogao pomoći da se osjećate smirenije na odlasku na počinak. Za mnoge ljude koji se bore sa snom taj nježan pritisak i osjećaj sigurnosti mogao bi vrijediti ulaganja, čak i ako znanost koja stoji iza toga nije toliko čvrsta koliko marketing sugerira.

Pravo pitanje nije rade li "teške" deke, nego rade li za vas – i je li premijska cijena opravdana za ono što na kraju može biti skupi zagrljaj.