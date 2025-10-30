Opasnosti
Zašto stručnjaci upozoravaju na crni plastični kuhinjski pribor? Odmah ga bacite
U posljednje se vrijeme sve češće govori o opasnostima kuhanja uz pomoć crnog plastičnog kuhinjskog pribora – prije svega kutlača, lopatica i sličnih pomagala.
Najčešće upozorenje glasi:
"Korištenje crne plastike za miješanje hrane u loncima i tavama tijekom zagrijavanja može osloboditi kemikalije koje zatim unosimo hranom", prenosi NBC News.
Problem s recikliranom plastikom
Jedno od novijih istraživanja pokazalo je da je glavni problem u tome što se za izradu takvog pribora često koristi neregulirana reciklirana plastika. Na taj način u proizvod mogu dospjeti tvari koje sadrže usporivače gorenja, a one mogu postati otrovne kad se izlože visokim temperaturama.
Autori studije kasnije su objavili ispravak u kojem navode da su možda precijenili razinu izloženosti, no i dalje upozoravaju da rizik postoji.
Što kažu stručnjaci
"Općenito, plastični kuhinjski pribor, poput onog od polipropilena (poznatog kao PP), smatra se sigurnim jer je izdržljiv i otporan na visoke temperature“, objašnjava dr. Li Li, docent na Sveučilištu Nevada Reno, specijaliziran za ekološku kemiju, industrijsku ekologiju i zdravstvenu sigurnost.
"Ipak, neki kuhinjski predmeti mogu biti izrađeni od reciklirane plastike koja potječe iz proizvoda koji nisu bili namijenjeni upotrebi u prehrambenoj industriji, već primjerice u elektronici.“
"Jedan od primjera su usporivači gorenja, poput polibromiranih difenil-etera (PBDE)“, dodaje Li. "Te se kemikalije dodaju plastici koja nije u kontaktu s hranom kako bi se spriječilo zapaljenje na visokim temperaturama. Tijekom reciklaže one ne nestaju, pa završavaju i u novim kuhinjskim proizvodima."
PBDE spojevi povezani su s brojnim zdravstvenim problemima.
"Kada se zagrijavaju, te kemikalije mogu prijeći u hranu i uzrokovati hormonske poremećaje te dugoročna zdravstvena stanja poput endokrinih disbalansa ili povećanog rizika od raka“, objašnjava dr. Susan Harlander, doktorica znanosti o prehrani.
Rizici za okoliš
Osim što predstavljaju opasnost za zdravlje, Harlander ističe i ekološke probleme.
"Crna plastika se često ne može reciklirati jer infracrveni sustavi u postrojenjima za preradu ne mogu pravilno prepoznati taj materijal, pa završava na odlagalištima otpada“, kaže ona.
"Također, crna plastika tijekom proizvodnje i odlaganja oslobađa postojane organske zagađivače koji štete ekosustavima i divljim životinjama.“
Čime zamijeniti crni plastični pribor
Ne želite riskirati? Postoji mnogo alternativa crnim plastičnim kuhinjskim pomagalima, navodi Harlander.
Stručnjaci preporučuju sljedeće materijale:
Drvo ili bambus: prirodni, netoksični, biorazgradivi i prikladni za posuđe s neljepljivom površinom. Ipak, treba ih redovito i pažljivo prati jer su porozni i mogu zadržavati bakterije.
Nehrđajući čelik: izdržljiv, otporan na toplinu i moguće ga je reciklirati. Nije pogodan za posuđe s neljepljivim slojem jer može oštetiti površinu.
Silikon: silikon namijenjen za kontakt s hranom otporan je na visoke temperature i siguran za neljepljive površine, pa je odličan izbor za one koji kuhaju na višim temperaturama ili često koriste tave s zaštitnim slojem, prenosi Nova.rs.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare