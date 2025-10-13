Zašto u trgovini uvijek završimo u najsporijem redu za blagajnu?

U supermarketu se moramo odlučiti za jednu od više blagajni. No, čim stanemo u red, obuzima nas onaj poznati osjećaj.
Misao je poznata svakom kupcu: bez obzira na to koju blagajnu odaberemo, čini se kao da uvijek završimo u najsporijem redu. Je li to zaista tako? Ili je to samo posljedica naše nestrpljivosti? Psiholozi, matematičari i stručnjaci za supermarkete pokušali su proniknuti u ovaj fenomen, piše Fenix.
Matematička vjerojatnost
Prema riječima trgovaca, matematika tu igra određenu ulogu. Naime, vjerojatnost da slučajno završimo na sporijoj blagajni veća je nego što bismo pomislili, navodi se u jednom blogu. To je jednostavno zato što među više blagajni samo jedna može biti najbrža – sve ostale nam se, u usporedbi s njom, prirodno čine sporijima.
Psihološka percepcija
Osim toga, ljudska percepcija igra ključnu ulogu. Ljudi imaju tendenciju jače pamtiti loša iskustva. Negativno iskustvo nas iritira. Duboko nam se ureže u pamćenje i brzo ga se prisjećamo kad se opet nađemo u sličnoj situaciji. „Drugačije je kad sve ide glatko“, piše poslovni časopis Capital. „Ako plaćanje prođe brzo i bez problema, nemamo vremena ljutiti se ili uopće primijetiti koliko smo imali sreće.“
Zabluda pri odabiru blagajne
Ali najbrža blagajna mora postojati. Kako je pronaći kada nakon kupovine tražimo red za čekanje? Hoćemo li stati u red gdje je pet osoba, ali svaka ima samo nekoliko artikala? Ili onaj s tri kupca i potpuno punim kolicima? Instinktivno bismo se mogli odlučiti za prvu opciju, jer puna kolica djeluju zastrašujuće.
Tu, prema riječima Jana Scheuermeyera iz Kauflanda, leži pogrešna pretpostavka. „Naše blagajnice su vrlo profesionalne i skeniraju proizvode brzinom od oko tri sekunde po artiklu. Velika kupovina jednog kupca stoga traje kraće nego tri male kupovine, pri čemu svaki kupac mora posebno platiti i spakirati stvari“, piše on u blogu.
Ponašanje dešnjaka
Zato vrijedi pravilo: redovi s malo kupaca i punim kolicima često su brži od onih s mnogo kupaca i malo artikala. Kauflandov stručnjak daje kupcima još jedan savjet: „Većina ljudi su dešnjaci i imaju tendenciju stati u red s desne strane.“ Zato sljedeći put kad se nađete u punom supermarketu, ako ste dešnjak, pokušajte jednostavno krenuti – ulijevo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
