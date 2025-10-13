Zašto u trgovini uvijek završimo u najsporijem redu za blagajnu?

Misao je poznata svakom kupcu: bez obzira na to koju blagajnu odaberemo, čini se kao da uvijek završimo u najsporijem redu. Je li to zaista tako? Ili je to samo posljedica naše nestrpljivosti? Psiholozi, matematičari i stručnjaci za supermarkete pokušali su proniknuti u ovaj fenomen, piše Fenix.