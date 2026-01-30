Oglas

HBO ne štedi

Potvrđene zvijezde nove sezone "Bijelog lotosa", jedna od njih i Helena Bonham Carter

author
N1 Info
|
30. sij. 2026. 13:19
hbo serije
Unsplash / Ilustracija

Četvrta sezona HBO-ove uspješnice 'Bijeli lotos' dobiva pojačanje. Helena Bonham Carter, Chris Messina i Marissa Long službeno su se pridružili novoj sezoni hit serije, čime su potvrđena ranija šuškanja o pregovorima s velikim zvijezdama

Oglas

Burtonova muza pojavljuje se u novoj sezoni

Iako su se Helena Bonham Carter i Chris Messina već neko vrijeme povezivala s projektom, tek je sada stigla službena potvrda. Kao što je to uobičajeno za 'Bijeli lotos', detalji o samim likovima i zapletu drže se u strogoj tajnosti, no poznato je da će se novi trio pridružiti ranije najavljenim glumcima: Steveu Cooganu, Calebu Jonteu Edwardsu, Alexanderu Ludwigu i AJ Michalki.

Kao što je ranije najavljeno, četvrta sezona odvijat će se u Francuskoj, uključujući Pariz i više lokacija duž luksuzne Francuske rivijere. Tvorac serije Mike White ponovno preuzima uloge scenarista, redatelja i izvršnog producenta, dok će mu se u produkciji pridružiti David Bernad i Mark Kamine.

Legendarna Bonham Carter

Za Helenu Bonham Carter, ovo je još jedan u nizu prestižnih projekata. Britanska glumačka ikona u karijeri je zaradila dvije nominacije za Oscara – za najbolju sporednu glumicu u 'Kraljevom govoru' te za najbolju glumicu u filmu 'Krila golubice'. Uz to, devet puta je bila nominirana za Zlatni globus, uključujući uloge u seriji 'Kruna' i filmu 'Sweeney Todd'. Njezina bogata filmografija uključuje i kultne naslove poput 'Kluba boraca' te franšize o Harryju Potteru, prenosi Tportal.

Chris Messina, publici možda najpoznatiji po ulozi Dannyja Castellana u humorističnoj seriji 'The Mindy Project', u posljednje vrijeme niže uspjehe ulogama u serijama 'Based on a True Story', 'Gaslit' i 'Sharp Objects'. Na velikom platnu gledali smo ga u hvaljenim filmovima kao što su 'Air', 'Argo' i nedavnom Eastwoodovom trileru 'Porotnik br. 2'.

Zanimljivo je da će za Marissu Long uloga u 'Bijelom lotosu' označiti njezin televizijski debi, čime nastavlja tradiciju serije da uz velika imena predstavlja i nova lica.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
bijeli lotus helena bonham carter nova sezona bijelog lotusa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ