Potvrđene zvijezde nove sezone "Bijelog lotosa", jedna od njih i Helena Bonham Carter

Četvrta sezona HBO-ove uspješnice 'Bijeli lotos' dobiva pojačanje. Helena Bonham Carter, Chris Messina i Marissa Long službeno su se pridružili novoj sezoni hit serije, čime su potvrđena ranija šuškanja o pregovorima s velikim zvijezdama
Burtonova muza pojavljuje se u novoj sezoni
Iako su se Helena Bonham Carter i Chris Messina već neko vrijeme povezivala s projektom, tek je sada stigla službena potvrda. Kao što je to uobičajeno za 'Bijeli lotos', detalji o samim likovima i zapletu drže se u strogoj tajnosti, no poznato je da će se novi trio pridružiti ranije najavljenim glumcima: Steveu Cooganu, Calebu Jonteu Edwardsu, Alexanderu Ludwigu i AJ Michalki.
Kao što je ranije najavljeno, četvrta sezona odvijat će se u Francuskoj, uključujući Pariz i više lokacija duž luksuzne Francuske rivijere. Tvorac serije Mike White ponovno preuzima uloge scenarista, redatelja i izvršnog producenta, dok će mu se u produkciji pridružiti David Bernad i Mark Kamine.
Reservations confirmed.— HBO Max (@hbomax) January 29, 2026
Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, and AJ Michalka are headed to #TheWhiteLotus. pic.twitter.com/vx8TjhuoZH
Legendarna Bonham Carter
Za Helenu Bonham Carter, ovo je još jedan u nizu prestižnih projekata. Britanska glumačka ikona u karijeri je zaradila dvije nominacije za Oscara – za najbolju sporednu glumicu u 'Kraljevom govoru' te za najbolju glumicu u filmu 'Krila golubice'. Uz to, devet puta je bila nominirana za Zlatni globus, uključujući uloge u seriji 'Kruna' i filmu 'Sweeney Todd'. Njezina bogata filmografija uključuje i kultne naslove poput 'Kluba boraca' te franšize o Harryju Potteru, prenosi Tportal.
Helena Bonham Carter has been cast in ‘The White Lotus’ Season 4.— Pop Base (@PopBase) January 29, 2026
(https://t.co/TZ4fqQZXyn) pic.twitter.com/AUeuhY8X4w
Chris Messina, publici možda najpoznatiji po ulozi Dannyja Castellana u humorističnoj seriji 'The Mindy Project', u posljednje vrijeme niže uspjehe ulogama u serijama 'Based on a True Story', 'Gaslit' i 'Sharp Objects'. Na velikom platnu gledali smo ga u hvaljenim filmovima kao što su 'Air', 'Argo' i nedavnom Eastwoodovom trileru 'Porotnik br. 2'.
Zanimljivo je da će za Marissu Long uloga u 'Bijelom lotosu' označiti njezin televizijski debi, čime nastavlja tradiciju serije da uz velika imena predstavlja i nova lica.
