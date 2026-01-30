Potvrđene zvijezde nove sezone "Bijelog lotosa", jedna od njih i Helena Bonham Carter

Za Helenu Bonham Carter, ovo je još jedan u nizu prestižnih projekata. Britanska glumačka ikona u karijeri je zaradila dvije nominacije za Oscara – za najbolju sporednu glumicu u 'Kraljevom govoru' te za najbolju glumicu u filmu 'Krila golubice'. Uz to, devet puta je bila nominirana za Zlatni globus, uključujući uloge u seriji 'Kruna' i filmu 'Sweeney Todd'. Njezina bogata filmografija uključuje i kultne naslove poput 'Kluba boraca' te franšize o Harryju Potteru, prenosi Tportal.