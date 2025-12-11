Oglas

PROTEST

Eurovizijski pobjednik Nemo vraća trofej zbog Izraela

Hina
11. pro. 2025. 22:01
Nemo, AFP 13.5.2025.
Tobias SCHWARZ / AFP

Švicarski pobjednik Eurovizije 2024., Nemo, odlučio je vratiti nagradu u znak prosvjeda zbog sudjelovanja Izraela na tom natjecanju iduće godine, a kao razlog je naveo izraelsku vojnu operaciju u Pojasu Gaze.

"Nije riječ o pojedincima ili umjetnicima", objavio je 26-godišnji umjetnik na Instagramu. "Riječ je o činjenici da se to natjecanje opetovano koristilo kako bi se uljepšalo imidž države optužene za teške zločine".

Nemo je napomenuo da je UN-ovo istražno povjerenstvo zaključilo da su izraelske vlasti i snage sigurnosti počinile genocid u Pojasu Gaze od početka rata u listopadu 2023.

Prema organizatorima Eurovizije, natjecanje se zauzima za jedinstvo, uključenost i dostojanstvo, istaknuo je.

Eurovizija ove godine u Beču

A sudjelovanje Izraela pokazuje da postoji "jasan sukob između tih ideala" i odluka Europske radiodifuzijske unije (EBU), dodao je.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova kategorički je odbacilo zaključke UN-ova povjerenstva i optužilo Hamas da ima genocidne namjere protiv Izraela.

Članovi EBU-a prošli su tjedan na sastanku u Ženevi otvorili put za sudjelovanje Izraela na natjecanju za pjesmu Eurovizije iduće godine.

Televizijske kuće iz Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda zbog toga planiraju bojkotirati natjecanje.

Natjecanje za pjesmu Eurovizije, 70. zaredom, održat će se u svibnju 2026. u Beču. Nemo je obećao da će vratiti trofej EBU-u u Ženevi.

"Ako se vrijednosti koje slavimo na pozornici ne žive izvan nje, tada čak i najljepše pjesme postaju besmislene", zaključio je.

Teme
eurovizija izrael nemo

