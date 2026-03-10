Jakov Jozinović neće otkazati koncert u SPENS-u: Nastavljamo širiti ljubav i muziku

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović objavio je na Facebooku da neće otkazati koncert u dvorani SPENS-a u Novom Sadu 14. ožujka, iako je to prije nekoliko dana učinio njegov kolega Tony Cetinski.
Oglas
"Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovog vikenda u Novom Sadu", poručio je Jozinović.
Jozinovićev nastup dolazi nakon otkaza Tonyja Cetinskog, koji je koncert predviđen za 8. ožujka otkazao navodeći da je dvorana SPENS-a 1991. godine bila "koncentracijski logor" za hrvatske branitelje i civile.
U zadnjih petnaestak godina u dvorani SPENS-a od hrvatskih glazbenika nastupali su Goran Bare, Jelena Rozga, Gibonni, Damir Urban, Hladno pivo, Parni valjak, Let 3, Tereza Kesovija, Josipa Lisac i Severina.
Žigmanov: SPENS nije bio logor
Tvrdnju da je dvorana služila kao sabirni logor 1991. odbacuju novosadske vlasti, a negira je i predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov. “SPENS zasigurno nije bio koncentracijski logor, jer ne postoje podaci koji bi na to ukazivali”, kazao je Žigmanov za N1.
Reagirao je, međutim, i dio članova DSHV-a koji su u sukobu s Žigmanovim i više ga ne smatraju predsjednikom DSHV-a, objavom kojom se osuđuje negiranje postojanja logora u dvorani SPENS-a.
Logoraši: SPENS je 1991. služio kao sabirni logor za Vukovarce
"Već smo navikli da oporbeni mediji negiraju zločine nad Hrvatima, ali žalosno je, iako ne iznenađuje, da samozvani predstavnik Hrvata u Srbiji Tomislav Žigmanov negira postojanje logora u dvorani SPENS-a u Novom Sadu", navedeno je u objavi DSHV-a Podružnica Srijem na Facebooku.
I iz uprave SPENS-a odbacili su tvrdnje da je ta dvorana bila mjesto zatočenja i zlostavljanja, navodeći kako je tijekom ratnih godina primala prognanike iz Hrvatske.
To je suprotno tvrdnji Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora (HDLSKL) koje ističe da je dvorana SPENS u Novom Sadu 1991. godine služila kao sabirni logor za hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas