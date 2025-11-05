"Nemoj plakati, sve smo ovo znali": Posljednja želja Milana Mladenovića bila je da vidi ovu ženu

Milan Mladenović, gitarist i frontmen legendarne grupe EKV, preminuo je na današnji dan 1994. godine od raka gušterače, koji mu je dijagnosticiran nekoliko mjeseci ranije.
Milan je preminuo u svom stanu u Beogradu.
"Izvjesno je da kroz život idem stihijski, pa gdje se zaustavim. Jedno je sigurno – nikad ne znam kamo ću krenuti. Ne mogu pjevati o izvanzemaljskoj ljubavi ako me guše i razdiru ovozemaljske tuge. Stojimo na rubu iznad neke razjapljene provalije koja nestrpljivo čeka da nas proguta, a iznad nas razbuktala se vulkanska lava koja počinje curiti, razlijeva se po nama. Čini mi se da smo stisnuti, ne možemo ni korak unazad, ali ni naprijed… Borite se za svoju osobnu slobodu, ne dopustite da vas lažni srebrnjaci i pogrešno opravdane norme uguše. Borite se za život.
Za kraj bih rekao samo da mi ni u kojem slučaju nije žao što sam sve ove godine potrošio na tako 'neozbiljnu' stvar kao što je rock’n’roll – mislim da iskrenije i poštenije nisam mogao proživjeti sve te godine“, riječi su kojima je završena njegova monografija.
Jedina žena u bendu, ali i Milanova bliska prijateljica, Margita Magi Stefanović, bila je jedna od posljednjih osoba s kojima je Milan razgovarao.
O tome koliko je njegova smrt utjecala na Magi, svjedočila je njezina bliska prijateljica Lidija.
"Iako je bila navikla suočavati se s gubicima – izgubila je roditelje i mnoge prijatelje – Milanova smrt potpuno je poremetila Margitu. Dan prije Milanove smrti, 4. studenoga 1994., Magi je bila u svom stanu na Slaviji. Zazvonio je telefon: ‘Možeš li doći do nas? Milan želi vidjeti samo tebe’, preklinjala je Milanova majka Danica.
Magi je odmah uzela taksi i otišla do Milanova stana na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. U sobi je bilo mračno. "Nemoj plakati, sve smo ovo znali", rekao je Milan. Zatražio je da mu Magi stavi glavu u krilo i da ga mazi po kosi. To su često radili. Zaspao joj je u krilu. Ostala je s njim nekoliko sati, sama. Na rastanku mu je rekla: ‘Vidimo se sutra’. Nije joj ništa odgovorio, samo ju je nježno pogledao. Sutradan je preminuo“, ispričala je Lidija Nikolić, autorica Margitine biografije "Osjećanja. O. Sjećanja" i njezina bliska prijateljica, prenosi portal Nadlanu.
"Cijeli Beograd" na sprovodu
Pričalo se da je na Milanovu sprovodu bio „cijeli Beograd“, a govor je održao frontmen grupe Partibrejkers – Zoran Kostić Cane.
"Ja tebi čitam posljednje slovo. Ja tebi. A tko meni? Sada si otišao da bi se negdje ponovno rodio. Zvuk, snaga i energija – ti se sada čuješ. Rastanak je i novi susret; mnogo ljubavi otišlo je s tobom. To što se sada ne vidimo ne znači da nismo zajedno. Ovdje su ljudi da te isprate. Tvoji ljudi. Dječak iz vode, u purpurnim dubinama stvarne glazbe, prenosi Nova.rs.
Neka bude lijepo, neka bude istinito, neka se čuje. Samo jedan put vodi do pravde, kao što su i sve riječi bile na tvojoj strani. I vjetar i zemlja. Neka ovo bude dosta, neka ovo bude s mjerom. Vidimo se svi“, rekao je Cane, prenosi Blic.
