"Nemoj plakati, sve smo ovo znali": Posljednja želja Milana Mladenovića bila je da vidi ovu ženu

Magi je odmah uzela taksi i otišla do Milanova stana na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. U sobi je bilo mračno. "Nemoj plakati, sve smo ovo znali", rekao je Milan. Zatražio je da mu Magi stavi glavu u krilo i da ga mazi po kosi. To su često radili. Zaspao joj je u krilu. Ostala je s njim nekoliko sati, sama. Na rastanku mu je rekla: ‘Vidimo se sutra’. Nije joj ništa odgovorio, samo ju je nježno pogledao. Sutradan je preminuo“, ispričala je Lidija Nikolić, autorica Margitine biografije "Osjećanja. O. Sjećanja" i njezina bliska prijateljica, prenosi portal Nadlanu.