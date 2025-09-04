Pixabay

Oko 9 sati došlo je do prekida rada brojnih Googleovih servisa, među kojima su tražilica, Fotografije i Google vijesti, a korisnici širom svijeta prijavljivali su poteškoće u korištenju usluga.

Problemi su zahvatili i YouTube, koji je također bio nedostupan.

Još uvijek nije jasno koliko je zemalja pogođeno, no korisnici iz Turske, Grčke, Srbije i Gruzije na Twitteru navode slične probleme.

Oko 9:30 sati sustavi su se postupno počeli vraćati, no dio usluga i dalje nije bio dostupan.

Google is reportedly down for a significant number of users

Repost if it's down for you too #GoogleDown #GoogleOutage pic.twitter.com/3eTNRxAm9j — Outage.Now (@outagenow) September 4, 2025