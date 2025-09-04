Korisnici prijavljuju probleme
Problemi s Googleovim servisima - Gmailom, YouTubeom...
Oko 9 sati došlo je do prekida rada brojnih Googleovih servisa, među kojima su tražilica, Fotografije i Google vijesti, a korisnici širom svijeta prijavljivali su poteškoće u korištenju usluga.
Problemi su zahvatili i YouTube, koji je također bio nedostupan.
Još uvijek nije jasno koliko je zemalja pogođeno, no korisnici iz Turske, Grčke, Srbije i Gruzije na Twitteru navode slične probleme.
Oko 9:30 sati sustavi su se postupno počeli vraćati, no dio usluga i dalje nije bio dostupan.
Google is reportedly down for a significant number of users— Outage.Now (@outagenow) September 4, 2025
Repost if it's down for you too #GoogleDown #GoogleOutage pic.twitter.com/3eTNRxAm9j
