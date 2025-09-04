Oglas

Korisnici prijavljuju probleme

Problemi s Googleovim servisima - Gmailom, YouTubeom...

author
N1 Info
|
04. ruj. 2025. 09:41
google tražilica
Pixabay

Oko 9 sati došlo je do prekida rada brojnih Googleovih servisa, među kojima su tražilica, Fotografije i Google vijesti, a korisnici širom svijeta prijavljivali su poteškoće u korištenju usluga.

Oglas

Problemi su zahvatili i YouTube, koji je također bio nedostupan.

Još uvijek nije jasno koliko je zemalja pogođeno, no korisnici iz Turske, Grčke, Srbije i Gruzije na Twitteru navode slične probleme.

Google
Downdetector

Oko 9:30 sati sustavi su se postupno počeli vraćati, no dio usluga i dalje nije bio dostupan.

Teme
Google

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ