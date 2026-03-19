Wi-Fi vas može špijunirati čak i kada niste online

Analizirajući Wi-Fi signale iz vašeg doma, neovlaštene osobe ne samo da bi vas mogle pratiti, već i utvrditi što radite "kroz zid".
Wi-Fi obično povezujemo s pristupom internetu, ali se može koristiti i za tajni nadzor – i to na načine koje možda ne biste očekivali, piše portal Popular Mechanics.
Ono što je posebno zabrinjavajuće jest to što se ova metoda "špijuniranja" uopće ne temelji na povijesti pregledavanja i ne zahtijeva poseban hardver. Zapravo, ne mora biti ni spojena na mobitel, tablet ili bilo koji drugi uređaj.
Sve što trebate učiniti jest proći pored područja s aktivnom Wi-Fi mrežom i radiovalovi koje emitira vaš telefon odbit će se od vas i stvoriti sliku, otvarajući vrata upadima u vašu privatnost.
Wi-Fi detektira ljudsku prisutnost
Wi-Fi se obično shvaća kao nevidljiva mreža koja nam omogućuje pristup internetu. U stvarnosti, to su radiovalovi koji se šire po prostoriji, reflektirajući se od zidova, namještaja – pa čak i ljudi.
Upravo ta svojstva danas omogućuju razvoj tehnologija koje mogu detektirati prisutnost i kretanje ljudi, a u nekim slučajevima čak i više od toga.
Kad Wi-Fi ruter odašilje signal, on se raspršuje po prostoriji. Ako se osoba nalazi u prostoriji, njezino tijelo uzrokuje "smetnju" - signal se djelomično apsorbira, djelomično reflektira i time mijenja način na koji signal dolazi do prijemnika.
Ako netko prati te promjene, može utvrditi je li netko u prostoriji, kreće li se, u nekim slučajevima čak i diše ili ima fine pokrete. Za osnovno otkrivanje nije potrebno da osoba ima bilo koji od uređaja koji se mogu spojiti na Wi-Fi sustav, dovoljna je sama prisutnost tijela u prostoriji.
Beamforming BFI
Još preciznije informacije mogu se dobiti ako uređaj spojimo na Wi-Fi mrežu. U ovom slučaju, naš uređaj šalje povratni signal izvoru signala (tzv. BFI - beamforming feedback information), piše N1 Slovenija.
Ovaj signal sadrži vrlo precizne informacije o putu signala kroz prostoriju. Međutim, informacije koje se mogu dobiti mogu otkriti mnogo više od same vaše lokacije.
"BFI može odrediti identitet pojedinaca s vrlo visokom točnošću, bez obzira na različite obrasce hodanja i kutove gledanja, čak i u velikim uzorcima", napisali su istraživači s Tehnološkog instituta Karlsruhe u Njemačkoj.
Analiza BFI signala može otkriti osjetljive informacije, pa čak i detektirati što radite, omogućujući promatraču da procijeni ponašate li se sumnjivo - čak i ako zapravo ne radite ništa upitno.
Ono što brine istraživače koji su o tome izvijestili, jest da BFI signali nisu zaštićeni i mogu se presresti običnom opremom. To pokreće važna pitanja privatnosti.
Sve više mogućnosti za zlouporabu
U teoriji, to znači da bi netko teoretski mogao pratiti što se događa u prostoriji bez kamera ili fizičkog pristupa, samo analizom Wi-Fi signala.
"Budući da se BFI prenosi putem zraka nešifrirano, ne zahtijeva poseban hardver s prilagođenim softverom za njegovo snimanje, a također je lakše snimiti više kutova. S ovim hardverom koji dolazi u milijune domova, zabrinutost za privatnost je ozbiljna", objasnili su istraživači.
Wi-Fi tehnologija se koristi u sve većem broju područja. Na primjer, u pametnim domovima za upravljanje uređajima ili za praćenje zdravlja (detekcija pada i disanja) i sigurnosnim sustavima bez kamera.
Osim toga, američki IEEE (Institut inženjera elektrotehnike i elektronike) planira standardizirati Wi-Fi aplikacije koje će moći snimiti još više informacija - bez ikakvih vidljivih zaštita privatnosti.
Stoga istraživači pozivaju na daljnja istraživanja i BFI-ja i sprječavanja iskorištavanja Wi-Fi sustava za kršenje privatnosti.
