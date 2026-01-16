Ova je namirnica u Zagrebu skuplja nego u - Londonu i Barceloni

Kilogram bijele riže, koji u Zagrebu prosječno stoji 2,61 eura, čini naš glavni grad nešto jeftinijim od najskupljih gradova poput švedske Uppsale ili maltske Slieme, gdje riža prosječno košta od tri do četiri eura. A to je možda i najvažnija namirnica u azijskim gradovima, zbog čega je i osjetno jeftinija nego u Zagrebu pa se u gradovima u Kini kilogram može kupiti za manje od eura. Posebno se ističu i cijene jaja i mesa. Cijena 12 jaja u Zagrebu je oko 3,47 eura, što je više nego u većini gradova srednje i istočne Europe, ali niže nego u mnogim gradovima Švicarske poput Ženeve i Züricha, gdje se jaja plaćaju gotovo sedam eura. Najjeftinija jaja mogu se pronaći u Prištini te ruskim i ukrajinskim gradovima, gdje se kutija prodaje za nešto manje od euro i pol.