VIDEO / Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata

Ipak, grad je najpoznatiji po gastronomiji, osobito po hotpotu – tradicionalnom „vatrenom loncu“ s kipućim temeljcem u kojem svaki gost sam kuha meso, povrće, gljive i tjesteninu.

To je više od jela – društveni događaj ispunjen smijehom, razgovorom i uživanjem u hrani. Neki od najneobičnijih hotpot restorana u Chongqingu nalaze se pod zemljom, u bunkerima iz Drugog svjetskog rata.