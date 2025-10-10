"gotovo ne čujemo buku"
VIDEO / Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Smješten duboko u planinama jugozapadne Kine, grad Chongqing jedno je od najneobičnijih urbanih čuda na svijetu.
Zbog svog jedinstvenog geografskog položaja, grad nije imao prostora da se širi u širinu, pa je rastao u visinu, stvarajući zadivljujuću i gotovo nadrealnu arhitekturu.
Željeznička stanica unutar zgrade
Jedan od najpoznatijih primjera te posebnosti je stanica Liziba, vjerojatno jedina željeznička stanica na svijetu smještena unutar stambene zgrade. Nalazi se između šestog i osmog kata zgrade koja ima čak devetnaest katova. Zanimljivo je da su željeznica i zgrada planirane istodobno, a ne naknadno, kako mnogi misle.
Iako vlak svakodnevno prolazi kroz zgradu, stanari gotovo i ne čuju buku zahvaljujući izvrsnoj zvučnoj izolaciji. Danas je Liziba jedna od glavnih atrakcija Chongqinga, a posjetitelji dolaze vidjeti vlakove, ali i obići turistički centar s izložbama i suvenirima.
Grad koji raste iz planina
Chongqing je grad koji se doslovno uzdiže iz planina. Na ušću rijeka Jialing i Yangtze, prostire se preko klanaca, padina i dubokih dolina, s neboderima raspoređenima na različitim visinama – ponekad udaljenima i po nekoliko stotina metara.
Tradicionalno urbanističko planiranje u takvom terenu bilo je nemoguće, pa je grad izrastao u višeslojni labirint, prenosi Nova.rs.
Zgrade imaju ulaze na različitim katovima, ovisno o razini tla, pa nije neobično da isti neboder ima pristup s prvog, dvanaestog ili čak dvadesetog kata. To stvara ono što lokalci i turisti nazivaju „fascinantnim 8D prostorom“, u kojem su ceste, mostovi, stambene zgrade, poslovne zone i pješačke platforme smještene jedne iznad drugih.
„Arhitektura Chongqinga je jedinstvena,“ rekao je za CNN Matthew Blair, Amerikanac koji se u grad preselio 2009. godine.
„Betonske strukture na planinskom terenu, u kombinaciji s industrijskim dizajnom, čine da sve izgleda kao filmski set iz budućnosti. A noću, kad se upale svjetla, grad se pretvara u pravi cyberpunk san.“
Rastući broj turista
Broj turista u ovom neobičnom gradu raste iz godine u godinu. Prema podacima lokalnih vlasti, Chongqing je 2024. godine posjetilo oko 1,3 milijuna stranih turista, što je porast od 184 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Samo u prva dva mjeseca 2025. zabilježen je novi skok – broj stranih posjetitelja porastao je za 60 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.
Kako bi odgovorile na sve veću međunarodnu potražnju, lokalne agencije uvele su turističke ture na engleskom, španjolskom, tajlandskom, japanskom i korejskom jeziku.
Zbog blizine i pristupačnih cijena avionskih karata, većina turista dolazi iz Jugoistočne Azije, Japana i Južne Koreje, ali raste i broj posjetitelja iz Europe, Australije i Sjedinjenih Država – iako iz SAD-a postoji samo jedan izravan let tjedno, koji obavlja Hainan Airlines.
Atrakcije i gastronomija
Među glavnim atrakcijama Chongqinga su šetnje kroz stare gradske četvrti, planinske staze, posjete bivšim nuklearnim vojnim postrojenjima, kamenim reljefima u Dazuu te prirodnim mostovima u Wulungu.
Ipak, grad je najpoznatiji po gastronomiji, osobito po hotpotu – tradicionalnom „vatrenom loncu“ s kipućim temeljcem u kojem svaki gost sam kuha meso, povrće, gljive i tjesteninu.
To je više od jela – društveni događaj ispunjen smijehom, razgovorom i uživanjem u hrani. Neki od najneobičnijih hotpot restorana u Chongqingu nalaze se pod zemljom, u bunkerima iz Drugog svjetskog rata.
Grad koji ne ostavlja ravnodušnim
Bez obzira dolazite li zbog futurističke arhitekture, planinskih pogleda ili pikantnog hotpota (tradicionalnog kineskog jela), Chongqing je grad koji ne ostavlja ravnodušnim – mjesto gdje se suvremeni svijet, priroda i tradicija susreću u jednom zadivljujućem, živom labirintu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare