kaveh madani
Od "vodenog terorista" do laureata "Nobelove nagradu za vodu": Tko je izgnani iranski znanstvenik?
Stockholmska nagrada za vodu, dodijeljena Kavehu Madaniju, slavi iznimne doprinose održivom korištenju i zaštiti vodnih resursa.
Odrastajući u postrevolucionarnom Teheranu, Kaveh Madani od rođenja je bio suočen s nestašicom vode i infrastrukturom oslabljenom ratom, piše Euronews.
Stoga se čini gotovo sudbinskim što je s tek 44 godine dobio prestižnu Stockholmsku nagradu za vodu – poznatu kao „Nobelova nagrada za vodu“.
Unatoč tome što je najmlađi dobitnik u povijesti, Madanijeva karijera bila je duga i vijugava. Nakon što je napustio cijenjenu akademsku karijeru u Europi kako bi se vratio kući i preuzeo dužnost zamjenika čelnika iranskog Ministarstva okoliša, ubrzo je bio prisiljen u egzil kao neprijatelj države.
Nekad označen kao „vodeni terorist“, danas obnaša dužnost direktora Instituta Ujedinjenih naroda za vodu, okoliš i zdravlje (UNU-INWEH) – „UN-ovog think tanka za vodu“ – gdje svoje znanje dijeli s vladama diljem svijeta.
Madani je prvi dužnosnik UN-a i prvi bivši političar koji je dobio ovu nagradu u njezinoj 35-godišnjoj povijesti.
„Vodeni bankrot“: razotkrivanje sustavnih propusta u globalnim vodnim sustavima
Osim njegove osobne priče, možda je najznačajniji Madanijev doprinos globalnoj znanosti o vodi koncept „vodenog bankrota“ – pojam koji je skovao kako bi zamijenio češće korišten izraz „vodna kriza“.
Njegov argument je suptilan, ali važan: kriza podrazumijeva privremeni šok od kojeg se može oporaviti. Bankrot, s druge strane, označava stanje sustavnog kolapsa – i potencijalno točku bez povratka.
U značajnom izvješću UN-a objavljenom u siječnju 2026. izjavio je da je planet sada ušao u eru globalnog vodenog bankrota, pri čemu su mnogi riječni slivovi i vodonosnici izgubili sposobnost povratka na svoje povijesne razine.
Od „vodenog terorista“ do laureata „Nobelove nagrade za vodu“
Kritiziranje sustavnih propusta u Iranu, međutim, dovelo je Madanija u ozbiljne probleme.
Loše upravljanje vodnim resursima u toj je zemlji politički osjetljivo pitanje, pri čemu se vodno intenzivne poljoprivredne kulture smatraju ključnima za nacionalnu sigurnost u uvjetima međunarodnih sankcija.
Zbog svoje ekološke angažiranosti Madani se našao u središtu obračuna Islamske revolucionarne garde (IRGC) s iranskim stručnjacima za okoliš 2018. godine.
Državni mediji proglasili su ga „vodenim teroristom“ i „bioteroristom“, optužujući ga da projekte vezane uz vodu i okoliš koristi kao paravan za stranu špijunažu.
Bio je prisiljen podnijeti ostavku na svoju funkciju i iste godine pobjeći iz zemlje. Njegov kolega, konzervacionist Kavous Seyed-Emami, preminuo je u pritvoru pod sumnjivim okolnostima.
Unatoč ignoriranju njegovih upozorenja, Iran se i dalje suočava s pogoršavajućom vodnom krizom koja je ove godine izazvala redukcije vode i nove prosvjede. Početak rata protiv Irana dodatno produbljuje katastrofu, s onečišćenjima koja ulaze u vodotokove i desalinizacijskom infrastrukturom u regiji koja je pod prijetnjom.
„Najpraćeniji znanstvenik za vodu na svijetu“
S gotovo milijun pratitelja na društvenim mrežama, Madanijev glas danas se itekako čuje diljem svijeta.
Kroz dokumentarce, viralne digitalne kampanje i pristupačno pripovijedanje, uspio je složene hidrološke podatke pretvoriti u sadržaj koji je mobilizirao generaciju mlađih klimatskih aktivista.
Uvjerenje da i obični ljudi moraju biti dio rješenja oblikuje i njegov znanstveni pristup. Većina modela upravljanja vodom pretpostavlja da će poljoprivrednici, vlade i investitori surađivati kako bi postigli najpravedniji ishod – no Madani tvrdi da to u praksi rijetko funkcionira.
Ako poljoprivrednik nije siguran hoće li njegov susjed smanjiti potrošnju vode, nema poticaj da to učini ni sam. Obojica tada troše više nego što je potrebno, a zajednički resurs propada.
Primjenom teorije igara – „matematike suradnje i sukoba“, kako ju je Madani opisao u intervjuu za Reuters – na upravljanje vodnim resursima, njegovi modeli uzimaju u obzir tu stvarnost, što ih čini daleko korisnijima za donositelje odluka u rješavanju stvarnih vodnih sukoba.
U svojoj ulozi dužnosnika UN-a, Madani zagovara da voda postane središnji stup globalnih klimatskih pregovora, smatrajući je temeljem mira, sigurnosti i održivosti.
