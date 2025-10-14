BBC se izjasnio oko skandalozne izjave Vučićeve savjetnice da su na toj televiziji izmišljali vijesti

Glasnogovornik BBC-ja, televizije za koju je savjetnica predsjednika Srbije, Suzana Vasiljević, rekla da je radila i da su “izmišljali vijesti”, priopćio je da Vasiljević nikada nije bila zaposlena u britanskom javnom servisu.
Vasiljević je gostovala na jednoj televiziji govoreći o tome kako spriječiti širenje dezinformacija te je, na iznenađenje prisutnih, priznala da su 2000. godine, dok je radila kao novinarka za BBC, izmislili rat u Crnoj Gori – kako bi mogli provesti tri mjeseca na Svetom Stefanu.
„Mi smo u BBC-ju svojedobno izmišljali priče kako bismo... Izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Milošević 2000. godine, pred svoje posljednje izbore, napasti Crnu Goru, tj. Mila Đukanovića, jer mu je Milo okrenuo leđa – samo da bismo bili tri mjeseca na Svetom Stefanu“, rekla je Vasiljević.
Iz BBC-ja su u odgovoru za N1 Srbiju poručili da ne znaju o čemu se radi.
„Ne prepoznajemo tu referencu na naše izvještavanje. BBC je najpouzdaniji svjetski medijski servis i predan je točnom, neovisnom i nepristranom izvještavanju za publiku diljem svijeta“, naveli su iz kompanije.
Naglasili su da Vasiljević nikada nije bila zaposlena na BBC-ju, ali da je radila kao honorarna suradnica, posljednji put za britanski javni servis 2012. godine.
