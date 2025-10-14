BBC se izjasnio oko skandalozne izjave Vučićeve savjetnice da su na toj televiziji izmišljali vijesti

„Mi smo u BBC-ju svojedobno izmišljali priče kako bismo... Izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Milošević 2000. godine, pred svoje posljednje izbore, napasti Crnu Goru, tj. Mila Đukanovića, jer mu je Milo okrenuo leđa – samo da bismo bili tri mjeseca na Svetom Stefanu“, rekla je Vasiljević.