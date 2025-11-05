nasilje nad ženama
Brutalni napad na konobaricu: Udarao ju je nogama u glavu i trbuh, gost je šutke izašao iz kafića
U kasnim danima listopada, 43-godišnji muškarac brutalno je pretukao 22-godišnju konobaricu u jednom baru u Crnoj Gori. U trenutku napada u lokalu je bio prisutan još jedan gost, ali je napustio mjesto događaja i nije pozvao pomoć. Žrtva je nakon napada ostala onesviještena na podu bara, ali je tužiteljstvo njezine ozljede opisalo kao lakše.
Muškarac od 43 godine brutalno je pretukao konobaricu koju je jedva poznavao u kafiću u gradu Berane, Crna Gora. Snimka nadzorne kamere prikazuje muškarca kako udara ženu, koju je bacio na pod, nogama po tijelu i glavi.
"Prijetio mi je da će me zapaliti"
Na snimci se vidi 22-godišnja konobarica kako sjedi za stolom kada osumnjičeni ulazi u bar. Neprestano je pričao, a odmah po dolasku udario ju je u glavu. Zatim ju je zgrabio za glavu i udario o stol, nakon čega je pala na pod. Pokušala se zaštititi rukama, ali ju je muškarac nastavio udarati nogama u glavu i trbuh. Brutalni napad trajao je 45 sekundi.
Žena je izgubila svijest i ostala nepomično ležati na podu. Napadač je potom napustio lokal kao da se ništa nije dogodilo. Prema pisanju srpskih medija, žrtva je bila u nesvijesti četiri sata, a pronašao ju je vlasnik kafića koji ju je odveo u bolnicu.
Svjedok gledao i otišao
Šokantno je i to što je u trenutku napada u baru sjedio jedan muškarac srednjih godina. Nije reagirao na nasilje, već je, kada je napadač počeo udarati djevojku u glavu, jednostavno ustao i izašao iz bara. Napadač mu je nešto dobacio, nakon čega je svjedok pobjegao. Budući da je žrtvi pomogao tek vlasnik lokala, jasno je da svjedok nije prijavio nasilje niti pozvao pomoć.
"Vidjet ćeš što ću vam sutra napraviti"
Djevojka (22) izjavila je za srpski tabloid Blic da je muškarca upoznala u Beranama kada je početkom sezone došla raditi. Ranije je radila u drugom kafiću gdje je on bio redoviti gost. “Nikada nismo bili bliski, nismo se družili. Znala sam ga tek kao gosta lokala. Slali smo si pozdrave, razgovarali samo kada bi naručivao piće. Više puta mi je slao zahtjev za prijateljstvo na Facebooku, ali ga nisam prihvatila,” ispričala je.
Dana 25. listopada, na dan napada, muškarac ju je više puta zvao putem Messengera, no nije mu odgovarala. “Kad sam vidjela da uporno zove, javila sam se jer je zvao i moju sestru mnogo puta. Odmah je počeo vikati i pitati gdje sam. Rekla sam mu da radim. Počeo me vrijeđati i govorio: ‘Još radiš kod tog propalitetnog gazde? Vidjet ćeš ti što ću vam sutra napraviti.’”
Petnaest minuta nakon razgovora došao je u bar i napao je. Ne sjeća se samog napada – kaže da se probudila u bolnici, gdje ju je odveo vlasnik lokala.
Policija i tužiteljstvo
Nakon što je izašla iz bolnice, otišla je na policiju s voditeljem bara i prijavila napad. “Rekli su mi da napadač nije u Beranama, iako su ga ljudi vidjeli. Dva dana kasnije došao je do mog stana. Bila sam užasnuta i ponovno sam pozvala policiju, ali nisu došli,” ispričala je.
Policija je kasnije potvrdila da je riječ o 43-godišnjem Vasu R., starom poznaniku policije. Bio je u bijegu nakon napada, ali je pronađen i uhićen. “Po nalogu tužitelja lišen je slobode zbog sumnje u kazneno djelo nasilničkog ponašanja i određen mu je pritvor od 72 sata,” stoji u priopćenju.
Iznenađuje što je tužiteljstvo u svom izvještaju navelo da je “osumnjičeni svojim drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio javni red i mir te lakše ozlijedio žrtvu”. Djevojka je tijekom napada bila onesviještena i trebala je hospitalizaciju i šavove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare