Crna Gora ukida neradnu nedjelju nakon odluke Ustavnog suda?

Ustavni sud Crne Gore u srijedu je proglasio neustavnim i ukinuo članak 35.a crnogorskog Zakona o unutarnjoj trgovini, kojim je bilo regulirano pitanje neradne nedjelje u trgovinama.
Kršenje slobode poduzetništva
Ustavni sud ocijenio je da se tom odredbom krši sloboda poduzetništva zajamčena Ustavom, kao i ustavno načelo jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj skupini poduzetnika odnosno trgovaca omogućeno obavljanje djelatnosti nedjeljom i u dane državnih i drugih blagdana, dok je drugoj skupini to bilo zabranjeno.
„Time što je zakonodavac jednoj skupini poduzetnika (ljekarne, slastičarnice, pekarnice, kiosci za tisak, suvenirnice, cvjećarnice, prodavaonice pogrebne opreme, prodavaonice sredstava za zaštitu bilja, benzinske postaje, tržnice i slično) dopustio rad, a drugoj ne, jednu je skupinu gospodarstvenika doveo u neravnopravan položaj u odnosu na drugu.
Ovakva zabrana nema objektivno i razumno opravdanje, s aspekta ustavne obveze države da svim poduzetnicima osigura jednak položaj na tržištu“, navodi se u priopćenju Ustavnog suda Crne Gore.
Istaknuto je da zabrana rada trgovina nedjeljom i u dane državnih i drugih blagdana ostaje na snazi do objave odluke Ustavnog suda u Službenom listu Crne Gore.
Ustavni sud Crne Gore odlučivao je na temelju inicijative koju je podnijela Unija poslodavaca Crne Gore.
Crnogorski parlament je Zakon o unutarnjoj trgovini, kojim je propisano da se trgovina na veliko i na malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih blagdana, usvojio u srpnju 2019. godine, a zakon je stupio na snagu 15. listopada iste godine.
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
