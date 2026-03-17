EP: Bosna i Hercegovina ne napreduje na putu prema EU-u

Bosna i Hercegovina na putu pridruživanja Europskoj uniji ne ostvaruje napredak uslijed unutarnjih podjela , ocijenjeno je u utorak u Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET).
Oglas
Izvjestitelj Europskog parlamenta češki pučanin Ondrej Kolar je, predstavljajući izvješće Komisije o BiH u 2025., istaknuo kako su najčešće ocjene u izvješću da BiH "nije ostvarila napredak ili da je ostvaren vrlo mali napredak".
BiH političari "među osobom ne mogu postići dogovor oko važnih unutarnjih pitanja što riskira potkopati razvoj zemlje i rezultira u značajnom odljevu mozgova prema Europskoj uniji", napomenuo je Kolar.
Kolar je naveo da je izvješće uglavnom usredotočeno na pozive BiH političarima da međusobno surađuju za dobrobit zemlje i pridruživanje EU-u, "što je, naravno, izazov, s obzirom da 30 godina od rata predstavnici triju konstitutivnih naroda nisu uspjeli naći kompromis i zajednički raditi za zemlju u cjelini".
BiH ostaje prostor za hibridna upletanje, posebice Rusije i Irana, napomenuo je, među ostalim, češki eurozastupnik.
Najavljujući predstavljanje izvješća predsjednik odbora AFET, njemački pučanin David McAllister, ocijenio je da Bosnu i Hercegovinu blokiraju "obnovljena politička kriza i stalni pokušaji čelništva Republike Srpske da potkopa ustavni i pravni poredak zemlje i time njen put pridruživanja".
Hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier u raspravi je sudjelovao u svojstvu predsjednika Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s BiH, i predstavio zaključke Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Bosne i Hercegovine, naglašavajući da BiH još nije imenovala glavnog pregovarača niti ispunila uvjete za otvaranje pregovora.
Također je naglasio da su federalna rješenja predložena u izvješću Europskog parlamenta iz 2014. i dalje aktualna glede promjene izbornog zakona u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava. Zastupnik je pozvao Europsku komisiju i Vijeće na pronalazak zajedničkih rješenja za otklanjanje problema na granici s BiH povodom pune primjene sustava ulaska-izlaska (EES).
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas