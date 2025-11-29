Europski put BiH i dalje je pod upitnikom: Tko će biti glavni pregovarač?

N1 / Ilustracija

Europski put BiH i dalje je pod upitnikom. Vijeće ministara ponovno stavlja na dnevni red Ured glavnog pregovarača te zakone o Sudu i VSTV-u, čije je usvajanje uvjet za nastavak pregovora. Europski partneri očekuju da pregovarač predstavlja cijelu državu i da zna svoj posao, no političke nesuglasice mogle bi sve ponovno usporiti. Hoće li se do kraja godine napraviti pomak?

Borjana Krišto ne namjerava čekati Ustavni sud. Na sljedećoj sjednici Vijeća ministara ponovno će se naći uspostava Ureda glavnog pregovarača BiH s EU-om, ali i dva nacrta zakona o VSTV-u i Sudu BiH, čije je usvajanje nužno za nastavak europskog puta.

Uspostava Ureda već je dva puta skinuta s dnevnog reda Vijeća ministara zbog protivljenja ministara iz reda Bošnjaka tome da pregovarača predloži SNSD. Umjesto toga, podržali su zaključak prema kojem to treba učiniti Zastupnički dom državnog parlamenta. U međuvremenu je SNSD i službeno zatražio očitovanje Ustavnog suda BiH, koji bi trebao dati konačnu ocjenu o tome tko je zapravo nadležan za ovu funkciju.

Sjednica Vijeća ministara zakazana je za utorak, sjednica Doma naroda za 17. prosinca, moguće i ranije, kao i sjednica Zastupničkog doma ako dođe do političkog dogovora.