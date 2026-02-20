Golob Janši: "Taktika skrivanja ni prošli put nije uspjela, a primjenjuju je desni populisti diljem svijeta“

Predsjednik vlade i Pokreta Sloboda uvjeren je i da će se s bivšim premijerom i predsjednikom SDS-a ipak suočiti. „Ako ne prije, onda u posljednjem tjednu predizborne kampanje“, rekao je te dodao da je dogovoreno jedno njihovo sučeljavanje u podcastu. „Tako da ćemo prije ili kasnije dobiti jedan na jedan i tada će se pokazati sva razlika koncepata dviju Slovenija – s jedne strane Slovenija koja gradi i vodi u budućnost, a s druge strane Slovenija koja zna samo prežvakavati prošlost i vući ljude unatrag“, dodao je Golob.