Golob Janši: "Taktika skrivanja ni prošli put nije uspjela, a primjenjuju je desni populisti diljem svijeta“
„Orbanovi savjetnici su ti koji Janezu Janši savjetuju izbornu taktiku. Računam da će u ožujku i travnju obje države punim plućima prodisati, jednom zauvijek se riješiti tih autoritaraca i da će onda i ovakve rasprave o tome tko se gdje usuđuje nastupiti postati prošlost.“
Tako je Robert Golob na N1 Slovenija, kamo je na mandatarski duel bio pozvan i Janez Janša, odgovorio na Janšin protuprijedlog u vezi s njihovim predizbornim sučeljavanjima. Prema Golobovim riječima, Viktor Orban je, slično kao i Janša, izbjegavao sučeljavanja u medijima jer se bojao neugodnih pitanja.
Da je izbjegavanje sučeljavanja s najvećim političkim konkurentom odmjerena taktika desnih populista, a ne pitanje tko se čega usuđuje, uvjeren je predsjednik vlade i Pokreta Sloboda Robert Golob, koji je danas zajedno s bivšim premijerom i predsjednikom SDS-a Janezom Janšom bio pozvan na N1 na prvi mandatarski duel uoči ovogodišnjih parlamentarnih izbora, koji će se održati 22. ožujka.
Kao što je poznato, Golob je tijekom kampanje potvrdio četiri sučeljavanja s Janšom i to objavio na društvenim mrežama, no Janša mu je također putem društvenih mreža odgovorio i dao do znanja da ga na mandatarskom sučeljavanju na N1, Planet TV-u i POP TV-u neće biti, jer Golob, prema njegovu mišljenju, umišlja da može određivati tko je medij.
Janša je također rekao da je jedno sučeljavanje s njim odbio Golob (navodno je riječ o sučeljavanju na Nova24TV) te predložio da se suoče u Cankarjevu domu, na Gospodarskom razstavišču ili u Mariboru, kamo bi svaki doveo po dva novinara po vlastitom izboru, a pitanja bi mogla postavljati i publika. Takvo sučeljavanje moglo bi trajati i četiri sata, poručio je Janša.
Golob: „Računam da će se Slovenija i Mađarska na ovogodišnjim izborima jednom zauvijek riješiti tih autoritaraca“
U prvom „sučeljavanju Goloba i Janše bez Janše“, koje je zbog izostanka bivšeg premijera zapravo razgovor s aktualnim predsjednikom vlade i koje će na N1 Slovenija u cijelosti biti objavljeno sutra, Golob je na pitanje kako tumači Janšino odbijanje i kako odgovara na njegov protuprijedlog rekao: „Moram reći da me to ne iznenađuje. Njegova taktika skrivanja bila je jasna već u prošlom mandatu i ni tada nije djelovala. To je nešto što rade desni populisti diljem svijeta. Najbolji takav primjer je naš susjed, mađarski premijer Viktor Orban.“
Golob je nastavio da je Orban, slično kao Janša, odbijao sučeljavanja u medijima jer se bojao neugodnih pitanja: „Kamo je orbanizacija dovela Mađarsku, svi vidimo. Prema svim pokazateljima, bez iznimke, Mađarska je među najsiromašnijim državama u Europi, a nije uvijek bila. Postala je država u kojoj više nitko doista ne vidi budućnost, ako se nešto radikalno ne promijeni.“
Dodao je još: „Veselim se nadolazećim izborima u Mađarskoj upravo zato što znam koliki utjecaj prijatelj Viktor Orban ima na Janeza Janšu. Njegovi savjetnici su ti koji Janezu Janši savjetuju izbornu taktiku. Računam da će u ožujku i travnju obje države punim plućima prodisati, jednom zauvijek se riješiti tih autoritaraca i da će onda i ovakve rasprave o tome tko se gdje usuđuje nastupiti postati prošlost.“
Predsjednik vlade i Pokreta Sloboda uvjeren je i da će se s bivšim premijerom i predsjednikom SDS-a ipak suočiti. „Ako ne prije, onda u posljednjem tjednu predizborne kampanje“, rekao je te dodao da je dogovoreno jedno njihovo sučeljavanje u podcastu. „Tako da ćemo prije ili kasnije dobiti jedan na jedan i tada će se pokazati sva razlika koncepata dviju Slovenija – s jedne strane Slovenija koja gradi i vodi u budućnost, a s druge strane Slovenija koja zna samo prežvakavati prošlost i vući ljude unatrag“, dodao je Golob.
