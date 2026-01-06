Hercegovinu pogodile povijesne poplave, voda stigla do kuća: "Ovo je najviši vodostaj u povijesti Blagaja"

„Deset centimetara nedostajalo je da voda uđe u kuću. Vidite, imanje je potpuno pod vodom. Cijelo susjedstvo je poplavljeno. Sinoć smo bili ovdje i uplašili se da će voda ući u objekt pa smo otišli kući u Mostar, no većinu vremena provodimo u ovoj vikendici. Ovo se nije dogodilo dvadeset godina. Ljeti, kad prolazimo čamcima, Bunica je toliko zarasla. Korita rijeka se ne čiste i kad se ovako nešto dogodi, ljudi su nemoćni“, ističe Zumra Kobiljar.