Hercegovinu pogodile povijesne poplave, voda stigla do kuća: "Ovo je najviši vodostaj u povijesti Blagaja"
Zbog dugotrajnih i obilnih padalina područje Hercegovine od sinoć se suočava s ozbiljnim poplavama. Širom Hercegovačko-neretvanske županije rijeke su se izlile iz svojih korita, uzrokujući plavljenje stambenih objekata, poljoprivrednih površina, lokalnih cesta i naseljenih područja.
Ne pamte da je voda ovoliko narasla, korita zapuštena
Kroz vodu, umjesto cestom, Mirsada iz Kosora kod Blagaja pokušava doći do drva za ogrjev. Voda joj seže do koljena, no drva ostaju nedostižna, a svaka nada da će ih uspjeti izvući nestaje pred nabujalom rijekom.
Živi sama s bolesnim suprugom, bez pomoći i bez sigurnosti da će noć dočekati mirno. Pomoćni objekt već je potopljen, a voda je sada stigla gotovo do samih ulaznih vrata kuće.
„Ima tamo strojeva, dolje je hidrofon, isključili smo ga da se ne pokvari. Nemamo vode, kupujemo vodu. Ne možemo na WC niti išta drugo. Došla je do samih vrata. Nema nikoga da dođe i vidi“, kaže Mirsada Huseljić za N1 BiH.
Dok u neizvjesnosti prati razvoj situacije, vikendice koje se nalaze uz rijeku na ovom području već su potopljene. U obilazak svoje vikendice došao je i Zlatko, no zbog nabujale vode ne može joj ni prići, a kuća je već poplavljena. Ipak, kaže da je na ovakve prizore navikao. Poplave se ondje često događaju i, kako navodi, uglavnom ne ostavljaju veću materijalnu štetu.
„Unutra to malo pospremim i sredim, nema velikih problema. Voda se povuče za dva dana, a čim se povuče, sve izbacim – uvijek isto“, dodaje Zlatko Vučijak.
Ipak, nisu svi navikli na ovakve prizore. Brojni mještani kažu da ne pamte da je voda ikada ovoliko narasla, upozoravajući da su korita rijeka zapuštena i da ih je potrebno redovito čistiti kako bi se posljedice u budućnosti barem ublažile.
"Cijelo susjedstvo je poplavljeno"
„Deset centimetara nedostajalo je da voda uđe u kuću. Vidite, imanje je potpuno pod vodom. Cijelo susjedstvo je poplavljeno. Sinoć smo bili ovdje i uplašili se da će voda ući u objekt pa smo otišli kući u Mostar, no većinu vremena provodimo u ovoj vikendici. Ovo se nije dogodilo dvadeset godina. Ljeti, kad prolazimo čamcima, Bunica je toliko zarasla. Korita rijeka se ne čiste i kad se ovako nešto dogodi, ljudi su nemoćni“, ističe Zumra Kobiljar.
Brojni ugostiteljski objekti su pod vodom, a na terenu se postavljaju privremeni nasipi kako bi se zaštitili objekti i spriječilo daljnje prodiranje vode. Istodobno, voda je zahvatila poljoprivredna zemljišta i pojedine ceste.
Zbog obilnih padalina lokalna cesta Kosor–Buna u potpunosti je zatvorena za promet. Voda se izlila dužim dijelom ceste, što onemogućuje prolaz osobnim vozilima.
Najviši vodostaj u povijesti Blagaja
„Ovo je cesta kojom se danima ne može prolaziti. Da bih došao do svoje njive, moram obilaziti 12 kilometara. Ovo je najviši vodostaj u povijesti Blagaja“, kaže Danilo Marić.
Prema podacima Agencije za vodno područje Jadranskog mora, na rijeci Buni jutros je zabilježen vodostaj od 370 centimetara, čime je premašen dosadašnji najviši vodostaj od 356 centimetara iz 2010. godine. Obilne padaline uzrokovale su i dodatne probleme na širem području Mostara, gdje je došlo do aktiviranja klizišta u naseljima Cim i Donja Mahala. Zbog klizišta u Cimu osam kuća ostalo je odsječeno, promet prema Gorancima u potpunosti je obustavljen.
