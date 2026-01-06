Oglas

CRNA GORA

VIDEO / Alarmantno u susjedstvu zbog obilnih padalina: Poplave, odroni, zatvoreni putevi

author
N1 Srbija
|
06. sij. 2026. 16:21
Screenshot / Kolektiv.me
Screenshot / Kolektiv.me

Diljem Crne Gore obilne padaline uzrokovale su velike probleme – zatvoreni su brojni cestovni pravci, rijeke su se izlile iz korita, a došlo je i do odrona.

Tijekom protekla 24 sata Operativno-komunikacijski centar 112 pri Ministarstvu unutarnjih poslova Crne Gore zaprimio je oko 400 poziva građana, priopćila je samostalna savjetnica OKC-a Irena Bulajić, prenose Vijesti.me.

Najviše problema uzrokovanih obilnim padalinama zabilježeno je u općinama Danilovgrad i Nikšić.

U Danilovgradu je zatvoreno deset lokalnih cestovnih pravaca, dok je u mjestu Pažići tijekom noći evakuirana jedna kuća.

Poplavljeni objekti evidentirani su i u Sekulićima, kao i u nikšićkim naseljima Grebice i Duklo.

Vodostaj Morače blizu rekordnih vrijednosti

Vodostaj Morače u Podgorici dosegnuo je gotovo 11 metara, što je blizu rekordnih vrijednosti.

U naselju Beri voda je ušla u dvije kuće, poplavljene su ulice i imanja, a mještani strahuju da bi, ako kiša potraje, mogao biti ugrožen i most preko rijeke Sitnice, piše Pobjeda, a prenosi Danas.

Portal Danilovgrad, kako navodi Danas, prenosi da je prema najnovijim mjerenjima vodostaj rijeke Zete u 9 sati iznosio 1.171 centimetar, što predstavlja izuzetno visoku razinu i zahtijeva dodatni oprez, osobito u područjima uz sami riječni tok i na cestovnim pravcima koji se nalaze u neposrednoj blizini vode.

Nadležne ekipe su na terenu i intenzivno rade na sanaciji odrona u mjestu Kupinovo, s ciljem da se stanje što prije stabilizira i omogući sigurno odvijanje prometa.

Prioritet je zaštita ljudi i imovine

Prioritet je zaštita ljudi i imovine, kao i što brže osposobljavanje kritičnih dionica, prenosi portal Analitika.

Problemi su zabilježeni i u Mojkovcu, Bijelom Polju, Pljevljima, Ulcinju i na Cetinju, dok je u Mojkovcu i Kolašinu promet na više cestovnih pravaca obustavljen zbog izlijevanja rijeka i odrona.

Zbog obilnih padalina zatvoren je i cestovni pravac prema zračnoj luci, kod kružnog toka, gdje je došlo do plavljenja bulevara, zbog čega je promet na toj dionici u prekidu.

Iz OKC-a su priopćili da nema ispuštanja vode iz akumulacije HE Perućica te da je porast vodostaja rijeke Zete isključivo posljedica obilnih padalina.

Građanima su savjetovali da prate službena priopćenja, budu odgovorni i ne kreću se poplavljenim područjima, da izbjegavaju zatvorene cestovne pravce te da u slučaju potrebe nazovu broj 112.

