Portal Danilovgrad, kako navodi Danas, prenosi da je prema najnovijim mjerenjima vodostaj rijeke Zete u 9 sati iznosio 1.171 centimetar, što predstavlja izuzetno visoku razinu i zahtijeva dodatni oprez, osobito u područjima uz sami riječni tok i na cestovnim pravcima koji se nalaze u neposrednoj blizini vode.