Mustafić: Proces genocida nije završen dok traje glorifikacija ratnih zločina

„Govor mržnje koji vidimo i u našoj regiji jedna je od najopasnijih stvari jer podstiče proces dehumanizacije drugog i drugačijeg. Kada drugog i drugačijeg više ne vidite kao osobu, kao čovjeka s istim pravima, nego kao manje vrijednog, neprijatelja ili neku bolest koja mora biti eliminirana, onda počinjete misliti da ubijanje drugog i drugačijeg zapravo nije zločin, nego nešto dobro, jer ste društvo 'očistili' od neke bolesti ili opasnosti.“