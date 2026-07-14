Veliki korak za okoliš
Neobičan potez Spara u susjedstvu, kupci oduševljeni
Srpanj je Mjesec bez plastike, globalna inicijativa koja potiče građane na smanjenje korištenja jednokratne plastike. Tim povodom i SPAR Slovenija ponovno je pokrenuo svoju inicijativu "Što kruži, povezuje nas", kojom kupce podsjeća na mogućnost održivije kupnje – korištenjem vlastite ambalaže i bez plastičnih vrećica na uslužnim odjelima trgovina.
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Posebno ohrabruju i najnoviji podaci Eurostata, prema kojima se potrošnja laganih plastičnih vrećica u Europskoj uniji posljednjih godina kontinuirano smanjuje. Tijekom 2023. godine prosječni stanovnik EU upotrijebio je 65 laganih plastičnih vrećica, što je oko tri posto manje nego godinu ranije te čak 30 vrećica manje nego 2018., kada je prosjek iznosio 95 vrećica po stanovniku, piše Metropolitan.si.
SPAR Slovenija je početkom 2024. godine postao prvi trgovac u Sloveniji koji je u potpunosti uklonio jednokratne plastične vrećice s odjela voća i povrća. Već nakon prve godine potrošnja biorazgradivih vrećica bila je za trećinu manja u odnosu na prethodnu potrošnju plastičnih vrećica, dok je tijekom druge godine dodatno smanjena za oko deset posto.
Kupcima su danas na odjelima voća i povrća dostupne isključivo višekratne mrežaste SPAR vrećice te biorazgradive vrećice koje se naplaćuju. U ponudi se nalaze i višekratne torbe za kupnju s posebnim džepom za spremanje mrežastih vrećica.
Tijekom 2024. godine SPAR Slovenija je, u suradnji s organizacijom Ekologi brez meja, izradio vodič za održivu kupnju koji kupcima donosi praktične savjete kako svakodnevnu kupnju učiniti ekološki prihvatljivijom.
Voditeljica održivog razvoja SPAR-a Slovenija, Maša Šprajcar Rančić, istaknula je kako se kupce tijekom cijele godine potiče na odgovornije navike.
"U SPAR-u kupce ne potičemo na održiviju kupnju samo tijekom srpnja, već tijekom cijele godine. Kroz inicijativu "Što kruži, povezuje nas" želimo ih motivirati da u trgovinu donesu vlastitu ambalažu i vrećice. Vjerujemo da upravo takvi mali koraci mogu zajedno donijeti velike pozitivne promjene za okoliš", poručila je.
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