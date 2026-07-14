Neobičan potez Spara u susjedstvu, kupci oduševljeni

SPAR Slovenija je početkom 2024. godine postao prvi trgovac u Sloveniji koji je u potpunosti uklonio jednokratne plastične vrećice s odjela voća i povrća. Već nakon prve godine potrošnja biorazgradivih vrećica bila je za trećinu manja u odnosu na prethodnu potrošnju plastičnih vrećica, dok je tijekom druge godine dodatno smanjena za oko deset posto.