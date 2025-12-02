NIS u kandžama politike: Sve dok Washington iz Moskve čuje "njet", neće reći Beogradu "yes"

AFP / OLIVER BUNIC

Pančevačka rafinerija zaustavlja proizvodnju. NIS je službeno potvrdio da je započela obustava rada jer iz Sjedinjenih Američkih Država nije stigla očekivana licenca. Predsjednik Srbije najavljuje da neće biti nestašica goriva, ali i da će građani vjerojatno morati, kako kaže, ići na neke druge pumpe. Ruskoj strani, unatoč tome što je to na štetu Srbije, daje dodatno vrijeme - moguća prodaja vlasničkog udjela u NIS-u čekat će se do 15. siječnja.

Sve dok Washington iz Moskve čuje "njet", neće Beogradu reći "yes". Iako je, kako tvrdi, u stalnoj komunikaciji sa SAD-om, predsjednik Vučić, uz napomenu da "teško da spada u najgluplje", kaže da ne razumije što Amerikanci rade u slučaju NIS-a.

"Nemamo nikakvih naznaka da će Amerikanci dati licencu za rad, što će dovesti do zaustavljanja rafinerije. Hoće li oni to učiniti danas, sutra ili prekosutra – to je njihova stvar", izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

NIS je, međutim, odluku već donio - rafinerija je iz tzv. tihog hoda prešla u potpunu obustavu rada. Postavlja se pitanje što to znači za Pančevo, pogotovo s obzirom na to da je i Petrohemija od prošlog četvrtka praktički zaustavila proizvodnju.

"Time će biti pogođeno oko četiri tisuće pančevačkih obitelji koje žive od rada svojih članova u ove dvije tvornice. Još je veći problem što je riječ o zimskom razdoblju kada su troškovi grijanja iznimno visoki", kaže bivši direktor Petrohemije Šandor Ambruš.

Država je, kako kaže predsjednik, spremna platiti iznimno visoku cijenu. Na sastanku predsjednika i timova za energetsku stabilnost i sigurnost dogovoreno je da danas nije dan za obustavu platnog prometa prema NIS-u.

"Na rizik da nam središnja banka završi pod sankcijama, na rizik da i naše poslovne banke budu pod sankcijama, do kraja tjedna ćemo osigurati nastavak platnog prometa, a nakon toga pratit ćemo situaciju iz dana u dan", poručio je Vučić.

Procjenjivat će se i stanje rezervi goriva.

"Vjerojatno bismo u sljedećih mjesec, dva ili tri uspjeli stabilizirati tržište, a najvažnije je spriječiti paniku", kaže profesor FEFA-e Goran Radosavljević.

Predsjednik objašnjava da nakon što NIS potroši svoje rezerve na benzinskim postajama, država nakon 13. prosinca toj kompaniji više ne može davati svoje obvezne i robne zalihe, jer bi se sankcije tada proširile na cijelu državu. No iste zalihe može davati drugim kompanijama.

"Imat ćemo dovoljno goriva, dizela i benzina do kraja siječnja. Jedina razlika bit će to što će ljudi ići na neke druge pumpe", rekao je Vučić.

A koliko dugo tako?

"Do 15. siječnja ćemo presjeći ako oni do tada ne završe ugovore s Arapima, Mađarima, Englezima", poručio je predsjednik.

Zašto se, međutim, ne presiječe odmah, kad je sam predsjednik priznao da su navedeni Arapi, Mađari, Englezi i ostali iz tzv. treće strane očito dio ruske igre?

"Nedvojbeno je da Rusi ne žele prodaju i da im nije cilj da do nje dođe. Nije riječ o novcu, nego o politici", izjavio je Vučić.

"Nerusi će odgađati bilo kakvu odluku o NIS-u sve dok to ne bude dio nekog šireg paketa dogovora s Amerikancima. To može potrajati mjesecima, jer NIS za Moskvu uopće nije osobito važan", kaže bivši veleposlanik u Bjelorusiji Srećko Đukić.

Kriza je počela, a na kraju postoje samo dva izlaza.

"Jedno rješenje je neprijateljsko preuzimanje kompanije, odnosno nacionalizacija, a drugo stečaj. Vlada treba odlučiti što je manje složeno i manje skupo u ekonomskom i političkom smislu", smatra Radosavljević.

Vlada, odnosno predsjednik, već je donio jednu odluku – novi rok za Ruse, ali ne vezano uz naftu, već uz plin. Vučić je pojasnio da, ako do petka od Moskve ne stigne dogovor o plinskom aranžmanu, pregovori od ponedjeljka počinju “na drugoj strani” te da država za to već ima osigurana sredstva.

