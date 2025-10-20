Novi detalji pucnjave u Sloveniji: Policija istražuje sumnju na ubojstvo i samoubojstvo

Jutros malo prije sedam sati građanka je policiji prijavila pucnjavu u Kolodvorskoj ulici u središtu Pivke, Slovenija. Rekla je da na mjestu događaja leže dvije osobe i da je oko njih mnogo krvi. Policajci, kriminalisti i djelatnici hitne pomoći odmah su upućeni na mjesto događaja, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare pomoćnik voditelja Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Koper, Dejan Grandič.