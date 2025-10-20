PRVA SAZNANJA
Novi detalji pucnjave u Sloveniji: Policija istražuje sumnju na ubojstvo i samoubojstvo
U pucnjavi u središtu Pivke u Sloveniji jutros su poginuli 46-godišnjak i 49-godišnjakinja. Prema prvim saznanjima, oboje su umrli nasilnom smrću. Policija trenutno istražuje sumnju na kazneno djelo ubojstva i samoubojstvo.
Jutros malo prije sedam sati građanka je policiji prijavila pucnjavu u Kolodvorskoj ulici u središtu Pivke, Slovenija. Rekla je da na mjestu događaja leže dvije osobe i da je oko njih mnogo krvi. Policajci, kriminalisti i djelatnici hitne pomoći odmah su upućeni na mjesto događaja, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare pomoćnik voditelja Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Koper, Dejan Grandič.
Liječnik je po dolasku potvrdio smrt dviju osoba – 49-godišnje žene i 46-godišnjeg muškarca, oboje s područja Pivke.
Prema prvim rezultatima istrage, oboje su umrli nasilnom smrću, najvjerojatnije uslijed uporabe vatrenog oružja. Muškarac je imao dozvolu za posjedovanje dva komada oružja, a jedno je pronađeno na mjestu događaja.
Žrtve su se poznavale, ali priroda njihova odnosa zasad nije poznata. Slovenska policija trenutno istražuje sumnju na kazneno djelo ubojstva i samoubojstvo.
Kriminalisti nastavljaju prikupljati informacije kako bi razjasnili sve okolnosti ovog nasilnog događaja.
Zbog očevida, cesta je zatvorena za sav promet. Osobna vozila preusmjeravaju se na Radohovsku cestu, a teretna na Kozinu, priopćili su iz Općine Pivka.
